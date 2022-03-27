ايفون تقسيط بسعر الكاش من شركة زين

ايفون تقسيط بسعر الكاش من أهم الخدمات التي تسعى العديد من الشركات إلى تقديمها لجذب أكبر عدد من العملاء الراغبين في شراء ايفون تقسيط بدون فوائد ومن أهم الشركات التي تعمل على توفير ايفون بالتقسيط شركة زين وتتيح للعملاء تقسيط ايفون 12 بدون فوائد بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الذكية الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ايفون تقسيط بسعر الكاش.

ايفون تقسيط بسعر الكاش

توفر شركة زين ايفون تقسيط بسعر الكاش تتاح للعملاء المنطبق عليهم الشروط التالية:

أن يكون الراغب في التقسيط ضمن عملاء الشركة الحاليين، على أن يكون قام بسداد قيمة آخر ثلاثة فواتير.

ألا يكون مستحق على العميل أي رسوم أو مستحقات للشركة.

التصنيف الائتماني للعميل يجب أن يسمح له بالتقسيط لدى الشركة.

أن يمتلك العميل إحدى البطاقات الائتمانية التابعة لواحد من البنوك المشاركة.

يقبل الاستفادة من تقسيط الجوال بدون فائدة للأجهزة ذات القيمة الأعلى من 1000 ريال.

طريقة تقسيط جوال ايفون من زين

يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة تقسيط الجوالات المقدمة من شركة زين عبر المرور بالآتي:

التوجه إلى صفحة شركة زين الرسمية.

اختيار جهاز من الأجهزة التي توفرها الشركة مع أي من الباقات المفوترة المتوفرة.

تقوم بعد ذلك بسداد قيمة الجوال باستخدام البطاقة الائتمانية.

بعد إتمامك للشراء عليك الاتصال بالبنك لتحويل العملية إلى أقساط.

ايفون تقسيط بدون فوائد

توفر الشركة مجموعة عروض متميزة للعملاء تتيح لهم الاختيار ما بين عدد من الأجهزة مع باقات الشباب المختلفة وتتمثل تلك العروض في:

لعملاء باقة شباب 399 يمكنهم تقسيط جوال ايفون 12 برو ماكس عن طريقة سداد مبلغ 57.5 ريال سعودي متضمنة قيمة الضريبة بالإضافة إلى قيمة الباقة لمدة 12 شهر.

يمكن أيضًا تقسيط جوال ايفون 12 برو بقسط 86.75 ريال شاملة الضريبة لعملاء شباب 299 وذلك لمدة سنة ونصف.

جوال ايفون 12 يتم توفيره للعملاء المتعاقدين على باقة شباب 199 عن طريق سداد قيمة شهرية 115 ريال سعودي وذلك لمدة سنتان.

تقسيط جوالات بسعر الكاش

للاستفادة من تقسيط الجوالات من شركة زين يتوجب على العميل أن يكون عميلًا بأحد البنوك المشاركة والتي تتضمن بنك الرياض، وكذلك بنك سامبا، بالإضافة إلى بنك ساب، أيضًا يتاح التقسيط لعملاء مصرف الراجحي وبنك البلاد وكذلك البنك العربي وبنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني.