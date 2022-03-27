شروط منتج البناء الذاتي مصرف الراجحي 1443 وطريقة التقديم

كيفية التقدم بطلب تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي وماهي شروط عام 2022؟، حيث يعتبر تمويل البناء الذاتي أحد برامج الدعم التي تم إطلاقها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، يعتبر هذا من أبرز وأحدث عمليات التمويل التي تم الإعلان عنها خلال السنوات القليلة القادمة لتمكين المواطن من امتلاك منزله الأول، على حسب الالتزامات التي أقرها برنامج سكني التابع إلى وزارة الإسكان، ليصل الدعم لمن يستحق، وتلتزم الجميع بالاستفادة من تلك البرامج في الإطار المخصصة له.

شروط الحصول علي منتج البناء الذاتي

أعلن مصرف الراجحي عن المنتج عبر الصفحات الرسمية للبنك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان مؤخرًا عن عدد من العروض ومنتجات التمويل التي تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية، من أهمها بطاقات الراجحي 2022 لجميع العملاء، ومنها نناقش بعض التفاصيل حول كيفية التقديم بطلب تمويل البناء الذاتي من بنك الراجحي 1443 – 2022 ، على حسب الطريقة التي أعلنها البنك من خطوات طلب التمويل عن طريق الخدمات الإلكترونية، أيضا عن طريق الاتصال على هاتف مصرف الراجحي 8001241222، كما يمكنك زيارة أقرب فرع مستفيد في المملكة العربية السعودية.

الالتزامات التي وضعها برنامج سكني كي يتم الاستفادة من منتج البناء الذاتي هي:

الالتزام بمباشرة البدء في عملية البناء عقب توقيع عقد الدعم السكني.

الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة.

سداد الأقساط بشكل منتظم

تحديث بيانات مراحل البناء

تزويد صندوق التنمية العقاري بشهادة إتمام البناء.

طريقة تقديم منتج البناء الذاتي بنك الراجحي

قدم طلبًا للحصول على تمويل البناء الذاتي إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع مصرف الراجحي البناء الذاتي في المملكة العربية السعودية

ثم افتح حسابًا للمستلم في البنك.

بعد ذلك ، سيتم الانتهاء من الخطوات الحالية للحصول على تمويل البناء الذاتي بعد فتح الحساب.

استكمالا إلى الشروط الخاصة بالحصول على تمويل البناء الذاتي من مصرف الراجحي 2022، هناك بعض النقاط البسيطة التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للتمويل، على النحو التالي: