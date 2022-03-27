وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 2022 برنامج التعاقد المباشر

وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تم الإعلان عن فتح باب التقديم والقبول بها يوم الأحد 3 ابريل 2022 الموافق 2 رمضان 1443 ويستمر إلى يوم الخميس 6 إبريل 2022 الموافق 6 رمضان 1443 عبر برنامج التعاقد المباشر أو التشغيل الذاتي بالعديد من الوظائف الشاغرة الهندسية والفنية والإدارية بوزارة الدفاع متمثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي تبلغ عددها 35 وظيفة متنوعة وذلك لحملة شهادات البكالوريس والثانوية العامة والدبلوم للعمل في العديد من المدن السعودية ومنها مدينة الرياض والطائف وأيضًا جدة، والتقديم يتم إلكترونيًا طبق الشروط الواجب توافرها للتقديم.

شروط التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن عملية القبول والتسجيل وظائف وزارة الدفاع المتمثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تخضع لمعايير وشروط عامة يجب انطباقها على المتقدم للوظائف العسكرية سنذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم لشغل الوظيفة عن 18 عام، ولا يزيد عن العمر المطلوب للوظيفة المراد شغلها أثناء التقديم.

كذلك لابد أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ولم يسبق وأن حكم عليه بأي جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

أيضًا شرط ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية الجنسية.

كما ينبغي على المتقدم أن يكون حامل للشهادة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة العسكرية الراغب الالتحاق بها.

أيضًا شرط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.

كذلك شرط أن يجتاز المتقدم لشغل الوظيفة المقابلة الشخصية بنجاح، وفقًا للشروط المحددة.

كما يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيًا للعمل في الوظيفة الشاغرة، من حيث الوزن والطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها.

أيضًا يجب ألا يكون سبق للمتقدم التوظيف بأي جهة حكومية أو التعيين على وظيفة تابعة للخدمة العسكرية من قبل.

في النهاية يجب العلم أن قبول تسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني، لا يعني القبول النهائي.

رابط التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي بالمملكة 2022

وللتقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة في الوزارة كل ماعليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب التالي:

أولًا الدخول على بوابة التسجيل والقبول عبر شبكة الانترنت على الرابط الخاص بالتوظيف https://jops.mod.gov.sa/.

كذلك قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة، في الخانات المخصصة لها.

كما يجب التأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.

ثم القيام بالضغط على أيقونة إرسال، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة.

في النهاية يجب العلم أنه لا يلتفت إلى الطلبات غير مستوفية الشروط أو الناقصة.

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