بإيداع فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك نقدى بهامش ربح تنافسي

بإيداع فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك نقدى ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تم تصميم هذا العرض التمويلي بصيغة إسلامية وبهامش ربح تنافسي ، كما يمكن للعميل الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة من خلال هذا المنتج ، والتي من شأنها إتاحة الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

بإيداع فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحصل على تمويلك نقدى

تمويل نقدى سريع وفورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة المواطنين في المملكة.

أهم مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. وفرت الشركة للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري له للاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يتميز التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي. أتاحة الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب فى أى وقت . يمكن أن تصل نسبة الاستقطاع حتي 60%. توفر الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

يمكن التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.