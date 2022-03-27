نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تصرف مكرمة شهر رمضان 1443 وشروط الحصول على المكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تصرف مكرمة شهر رمضان هو من الأسئلة التي يقوم البعض بطرحها كثيرًا، حيث تعتبر من الأمور المقدمة خلال هذا الشهر الكريم لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمعاونتهم على الظروف المعيشية نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، فهي تعمل على مساعدة الأشخاص المحتاجين خلال شهر رمضان وصرف لهم بعضًا من المساعدات المادية.

متى تصرف مكرمة شهر رمضان

قد قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد بالتأكيد على أن مكرمة رمضان سيتم صرفها في خلال ثاني أسبوع من الشهر الكريم، فهي عبارة عن خدمة يتم تقديمها من أجل دعم الأسر المحتاجة والفقيرة بداخل المملكة، وتختلف نوعًا ما القيمة المادية لتلك المكارم من أسرة لأخري، إلا أنها في الأغلب تكون حوالي ألف ريال بالنسبة للعائل، بينما تكون خمسمائة ريال للتابع.

يتم صرف تلك المكرمة سنويًا خلال شهر رمضان، سعيًا من الوزارة للوصول إلى كافة الأسر الفقيرة والمحتاجة بالأخص في شهر رمضان، وتقوم تلك المكرمة بمساعدة الأسر بعدم الاحتياج خلال شهر رمضان لاحد، وتلبية كافة متطلباتهم من الأطعمة الرمضانية.

شروط مكرمة رمضان

توجد العديد من الشروط التي يتم وضعها عن طريق الوزارة لتحديد الأشخاص المستفادين من المكرمة وجاءت الشروط كالآتي:

أن يكون الشخص جنسيته سعوديًا.

الدخل الكلي للمواطن لا يزيد عن 3 آلاف ريال بالشهر.

لا يكون هناك أي عقارات أو نوعًا من السجلات التجارية الموجودة باسم المستفيد.

لابد وأن يكون متواجدًا ومقيمًا بالمملكة بفترة لا تقل عن 3 أشهر من موعد الصرف لتلك المكرمة.

التوافر الكامل والشامل لجميع الشروط المذكورة من أجل تمكنه من الحصول على مكرمة رمضان.

قيمة المكرمة لشهر رمضان 2022

تختلف القيمة التي تخص مكرمة رمضان بالمملكة تبعًا لعدد الأفراد للأسرة المستحقة وهي:

لو تكونت الأسرة من شخص واحد فتصل المكرمة قيمتها ألف ريال سعودي.

أما لو كان هناك عدد 2 شخص بالأسرة تكون قيمتها 1500 ريالًا سعوديًا.

إذا كانت الأسرة بها 3 أفراد فتبلغ قيمة المكرمة حوالي 2000 ريالًا سعوديًا.

ولكي تستطيع التمكن من الاستعلام عن مكرمة شهر رمضان انتقل إلى الموقع المتعلق بوزارة التنمية والموارد البشرية ومعرفة بالتفصيل موعد الحصول علي المكرمة، ومدى انطباق الشروط عليك.