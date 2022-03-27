منصة مكاني رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا تصفيات المونديال 2022 makani.com.sa

منصة مكاني من أهم المواقع الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، والتي يتم من خلالها حجز الفاعليات الفنية والرياضية إلكترونياً، وخلال الساعات الأخيرة شهد موقع المنصة عمليات بحث كبيرة، عقب إعلان طرح حجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا اليوم الأحد الموافق 27/3/2022، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتأتي أهمية حضور هذه المباراة لما تمثله من مرحلة فاصلة من ختام منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نهتم بعرض أهم الأخبار التي يبحث عنها المواطنين، لذلك نقدم لكم أهم تفاصيل الخبر خلال السطور التالية فتابعونا

المباراة السعودية x استراليا البطولة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 الموعد يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، الساعة 9,00 مساءً بتوقيت السعودية الملعب الجوهرة المشعة في جدة القنوات الناقلة قناة ssc

أسعار تذاكر مباراة السعودية واستراليا

بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد طرح تذاكر مباراة السعودية واستراليا، وتحديد موقع منصة مكاني لحجز التذاكر، بدأ البحث لمعرفة أسعار التذاكر لكل فئة، ولكن لم يتم الإعلان حتي كتابة المقال عن سعر شراء التذاكر لمباراة السعودية واستراليا، وسوف نتعرف على هذا الأمر فور إعلانه رسمياً.

موقع منصة مكاني

يعتبر الموقع الإلكتروني لمنصة مكاني من أنجح المواقع التي يتم من خلالها طرح تذاكر أهم الفاعليات المقامة بالسعودية.

حيث حرصت المملكة على توفير هذا الموقع ضمن تفعيل النظام الإلكتروني في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

خاصةً بعد انتشار فيروس كورونا ووضع اشتراطات لحضور الفاعليات سواء الفنية أو الرياضية، لهذا يسعى القائمين على إدارة المنصة على توفير التذاكر بكل سهولة والعمل على شراؤها إلكترونياً كما أوضحنا خلال السطور السابقة.

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا

خلال دقائق يتم تفعيل رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث يستطيع محبي وعشاق مباريات كرة القدم في السعودية من حجز التذاكر لحضور هذا الحدث الهام، مع ضرورة الالتزام بالحصول على جرعتي اللقاح المخصص لفيروس كوفيد19، وتحميل تطبيق توكلنا لإظهار الحالة الصحية للمشجع.