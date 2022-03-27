نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وكيفية التسجيل في خدمة فرجت للمسجونين عبر منصة أبشر في المقال التالي
خدمة فرجت هي إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين الغارمين الذين لم يتمكنوا من سداد الديون المسجلة عليهم، حيث أطلقتها المديرية العامة للسجون تحت إشراف وزارة الداخلية، وهي خدمة إلكترونية تتيح المقتدرين ماديا إمكانية من سداد ديون المسجونين على ذمة قضايا مالية، وبذلك يتحقق حلم هؤلاء السجناء في الخروج من السجن والاستمتاع بالحرية، ويذكر أن خدمة فرجت تأتي ضمن 160 خدمة إلكترونية أو أكثر تقدمها المملكة في كافة المجالات، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 12 مليون فرد سواء من المواطنين أو الوافدين، ولمزيد من المعلومات حول خدمة فرجت الشروط وطريقة التسجيل وكيفية سداد الفاتورة، تابعوا معنا هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني.
شروط التسجيل في خدمة فرجت
خدمة فرجت هي خدمة إلكترونية قائمة على المشاركة بين أفراد الدولة، حيث يقوم أحد هؤلاء المواطنين بسداد الديون المسجلة ضد المواطنين الآخرين، ولكن وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الاستفادة من خدمة فرجت، أهمها: أن يكون المواطن من المسجلين بالفعل في منصة أبشر الإلكترونية، أن يكون السبب الأساسي للسجن هو التأخر في سداد الديون، أن يكون المتقدم للاستفادة من فرجت من المتأخرين عن سداد ديون أو رسوم المؤسسات الحكومية أو غيرها، وألا تكون هذه الغرامة ضمن المخالفات المرورية، وألا يكون المتقدم قد استفاد من الخدمة على مدار 5 سنوات مضت.
#فرجت .. خلال عام صنعت افراحاً لا تنسى ..
وما زالت مستمرة بعون الله ثم بعطائكم#فرجت_مع_أبشر pic.twitter.com/XtEG5xJvkE
— خدمة فُرجت (@furijat_sa)
#فرجت .. خلال عام صنعت افراحاً لا تنسى ..— خدمة فُرجت (@furijat_sa) May 18, 2020
وما زالت مستمرة بعون الله ثم بعطائكم#فرجت_مع_أبشر pic.twitter.com/XtEG5xJvkE
كيفية التسجيل في خدمة فرجت
يشترط للتسجيل في خدمة فرجت لسداد الديون أن يكون المتقدم من المسجلين في منصة أبشر الإلكترونية، لذا نعرض لكم طريقة التسجيل في خدمة فرجت:
- زيارة رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.
- الضغط على تسجيل الدخول إلى المنصة.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الهوية الوطنية للمتقدم. إدخال رقم الهاتف الجوال.
- الضغط على تسجيل، وستصلك رسالة فيها رمز التحقق.
- قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له، لإكمال عملية التسجيل.
- سيتم تحويلك إلى منصة أبشر الإلكترونية، قم بالضغط على خدماتي.
- اختر خدمة فرجت من الخدمات المتاحة.
- قم بإدخال بيانات الشخص الذي ترغب في سداد الفاتورة الخاصة به.
- اضغط على حفظ، وسيتم سداد قيمة الفاتورة التي قمت باختيارها.
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