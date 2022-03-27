شروط وكيفية التسجيل في خدمة فرجت للمسجونين عبر منصة أبشر

خدمة فرجت هي إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين الغارمين الذين لم يتمكنوا من سداد الديون المسجلة عليهم، حيث أطلقتها المديرية العامة للسجون تحت إشراف وزارة الداخلية، وهي خدمة إلكترونية تتيح المقتدرين ماديا إمكانية من سداد ديون المسجونين على ذمة قضايا مالية، وبذلك يتحقق حلم هؤلاء السجناء في الخروج من السجن والاستمتاع بالحرية، ويذكر أن خدمة فرجت تأتي ضمن 160 خدمة إلكترونية أو أكثر تقدمها المملكة في كافة المجالات، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 12 مليون فرد سواء من المواطنين أو الوافدين، ولمزيد من المعلومات حول خدمة فرجت الشروط وطريقة التسجيل وكيفية سداد الفاتورة، تابعوا معنا هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني.

شروط التسجيل في خدمة فرجت

خدمة فرجت هي خدمة إلكترونية قائمة على المشاركة بين أفراد الدولة، حيث يقوم أحد هؤلاء المواطنين بسداد الديون المسجلة ضد المواطنين الآخرين، ولكن وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الاستفادة من خدمة فرجت، أهمها: أن يكون المواطن من المسجلين بالفعل في منصة أبشر الإلكترونية، أن يكون السبب الأساسي للسجن هو التأخر في سداد الديون، أن يكون المتقدم للاستفادة من فرجت من المتأخرين عن سداد ديون أو رسوم المؤسسات الحكومية أو غيرها، وألا تكون هذه الغرامة ضمن المخالفات المرورية، وألا يكون المتقدم قد استفاد من الخدمة على مدار 5 سنوات مضت.

#فرجت .. خلال عام صنعت افراحاً لا تنسى ..

وما زالت مستمرة بعون الله ثم بعطائكم#فرجت_مع_أبشر pic.twitter.com/XtEG5xJvkE — خدمة فُرجت (@furijat_sa) #فرجت .. خلال عام صنعت افراحاً لا تنسى ..

وما زالت مستمرة بعون الله ثم بعطائكم#فرجت_مع_أبشر pic.twitter.com/XtEG5xJvkE — خدمة فُرجت (@furijat_sa) May 18, 2020

كيفية التسجيل في خدمة فرجت

يشترط للتسجيل في خدمة فرجت لسداد الديون أن يكون المتقدم من المسجلين في منصة أبشر الإلكترونية، لذا نعرض لكم طريقة التسجيل في خدمة فرجت: