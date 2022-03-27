نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الحرس الوطني 1443 عبر موقع وزارة الحرس الوطني السعودي sang.gov.sa في المقال التالي
نتائج قبول الحرس الوطني 1443، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن رابط استعلام نتائج القبول الحرس الوطني www.sang.gov.sa، حيث من المقرر أن تعلن لوزارة الحرس الوطني السعودي عن نتائج القبول المبدئي في وظائف الحرس الوطني لحملة الثانوية العامة والبكالوريوس وكذلك الدبلوم في الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء التام من عملية الفرز، يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد اعتمد على خطة تسمح بتوفير الكثير من الوظائف العسكرية لكلا الجنسين ذكور وإناث الذين تقدموا يوم الأحد 20 مارس 2022 الموافق لـ17 شعبان 1443 هـ على الوظائف الخاصة بالحرس الوطني، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم الخطوات الصحيحة التي يكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني بشكل إلكتروني فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.
نتائج قبول الحرس الوطني 1443
أتاحت الإدارة العامة لوزارة الحرس الوطني السعودي منصة إلكترونية يمكن من خلالها الحصول على نتائج تجنيد الحرس الوطني 1443 بشكل إلكتروني دون عناء التنقل على مقر الوزارة، حيث يمكن لجميع مواطني المملكة الذي تقدموا في وقت سابق على الوظائف العسكرية لوزارة الحرس الوطني السعودي الاستعلام على النتائج الأولية بكل سهولة من خلال خطوات بسيط جاءت مبينة على النحو التالي:
- في البداية يدخل المتقدم على رابط البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الحرس الوطني
- بعدها يجب عليه أن يدخل الرقم الخاص بالتسجيل يمكن الحصول على الرقم فترة التقديم على الوظيفة
- بعدها تأتي مرحلة إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة في الخانة المخصصة لها.
- أخيرا الضغط على أيقونة إظهار النتيجة وسوف تظهر نتيجتك بكامل تفاصيلها.
المستندات المطلوبة فترة المقابلة الشخصية
بعد أن يتم قبولك بشكل مبدئي في وظائف الحرس الوطني 1443 يجب على كل المترشحين المقبولين احظار العديد من المستندات المطلوبة وكذلك التقيد بموعد المقابلة الشخصية الذي ستحدده وزارة الحرس الوطني السعودي ومن بين اهم الوثائق والمستندات المطلوبة ما يلي:
- إحضار السيرة الذاتية مكتوبة باللغة العربية
- صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي
- صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية وإحضار الأصل.
- الالتزام بموعد المقابلة الشخصية وإتمام المطابقة.
- المؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها لدى وزارة التعليم العالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قبول الحرس الوطني 1443 عبر موقع وزارة الحرس الوطني السعودي sang.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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