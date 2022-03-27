إليكم الآن…. الرابط وطريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 2 Madrasti المرحلة الثانية 1443 بالسعودية Minecraft

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عمر شويل - جدة تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية إقبالا كبيرا في البحث على خطوات وطريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، حيث تعتبر تلك المبادرة من أهم الفعاليات التي تنظمها وزارة التعليم السعودية لهذا العام 1443 بالاشتراك مع شركة مايكروسوفت العالمية وشركة آبل Apple، وتهدف بشكل أساسي إلى إعلاء مستوى الطالب السعودي بتحويله من طالب تقليدي معتمد على وسائل تقليدية في التعليم إلى طالب مواكب لأساليب التعلم الحديثة كلها ويستطيع استخدام الأدوات الرقمية والبرمجة، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج من أجل المهتمين بها.

مسابقة مدرستي تبرمج

تشهد مسابقة مدرستي تبرمج نشاطا كبيرا في مرحلتها الثانية التي تجري حاليا، وإقبالا متزايدا من الطلاب سواء كانوا من البنين أو البنات، وتهدف المبادرة إلى بعض الأغراض الرئيسية ومن أهمها الإعلاء من ثقافة البرمجة والتقنية الحديثة لدى الطلاب السعوديين، ويأتي هذا في إطار برنامج تطوير القدرات البشرية الذي يتم تحت رعاية وزارة التعليم السعودية، ويتماشى مع التطوير الشامل الذي يكتسح نظام التعليم في مراحله المختلفة لهذا العام.

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

تتيح وزارة التعليم السعودية التسجيل في المسابقة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه شخصيا لجهة معينة، حيث يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج اتباع الخطوات الموضحة التالية:

الدخول أولا مباشرة إلى رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج.

الضغط على خيار التسجيل في المرحلة الثانية الحالية من المسابقة.

القيام بتعبئة استمارة التسجيل الخاصة بالطالب أو الطالبة.

القيام بملء خانات رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب أو الطالبة.

إدخال البيانات اللازمة للطالب من المرحلة الدراسية ورقم الهاتف الجوال عنوان البريد الإلكتروني على أن يتم ملؤها بشكل دقيق لعدم حدوث مشاكل متعلقة بالبيانات.

اختيار خيار تقديم طلب للالتحاق بالمسابقة ليتم إرساله بنجاح.

تصلك بعد ذلك رسالة تأكيد الاشتراك على البريد الإلكتروني الخاص بك والهاتف الجوال.

الجدير بالذكر أن مبادرة مدرستي تبرمج تعد نقلة نوعية في أساليب التعليم المتبعة في المملكة وفي العالم العربي كذلك، وتعد إحدى ركائز تطورات نظام التعليم التي تتم برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتسعى مسابقة مدرستي تبرمج إلى تغيير الاعتقاد السائد لدى الناس بأن معرفة البرمجة تتطلب المعرفة العميقة بالتقنية أو مستوى عال من اللغة الإنجليزية، حيث تؤكد مهام المسابقة إن البرمجة تساعد أيضا على ممارسة التفكير المنطقي وحل مشكلات الحياة العملية بشكل سليم، كما أنها تثبت أن كل شخص بغض النظر عن عمره يمكنه تعلم لغة البرمجة واستخدامها في الحياة اليومية.