نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مسار التميز للابتعاث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ، علي الارتقاء بالتعليم الجامعي وما بعد الجامعي بالمملكة ، تم إطلاق استراتيجية للابتعاث برعاية خادم الحرمين الشريفين ، و ذلك اعتباراً من الاثنين 4 شعبان 1443 هـ الموافق السابع من مارس 2022 م ، بما يساهم في الرفع من كفاءة رأس مال الدول السعودية من الكوادر البشرية المؤهلة علمياً ، ويقدم دعم حقيقي بالقوي العاملة في كافة المجالات والقطاعات الحديثة ، ويتم الابتعاث علي كافة الجامعة الأعلى تصنيفاً حسب التقييم العالمي ، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي كيفية تسجيل مسار التميز للابتعاث 2022 ، وأهم الشروط والضوابط اللازمة للابتعاث.

تسجيل مسار التميز للابتعاث 2022

يستهدف التقديم في برنامج مسار التميّز للابتعاث في نسخته الثانية فئات خريجي الثانوية العامة والمرحلة الجامعية حيث يقدم :

امتياز للمبتعثين في التوظيف.

تلقي تعليم بجودة أعلي وتقنيات أحدث في كافة تخصصات التعليم.

تقلد مناصب القيادة في التنمية داخل الدولة.

التميز في الفكر والتطور والمكانة العلمية والاجتماعية.

العديد من الفرص في مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

مسار التميز للابتعاث هو إحدى مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثانية.

وتم الاعلان عن بدء التقديم في برنامج مسار التميّز مطلع مارس الجاري ويمكن الاطلاع علي تخصصات مسار التميز للابتعاث عبر الموقع الرسمي.

شروط التقديم في مسار التميز للابتعاث

للتقديم في مسار التميز للابتعاث الخارجي لابد من توافر بعض الاشتراطات الأساسية كالآتي :

متاح للطلاب السعوديين فقط. يشترط حسن السير والسلوك. حصول المتقدم علي قبول مباشر غير مشروط في أحد التخصصات من إحدى المؤسسات المحددة. شرط أن تجري دراسة في دولة الأم للمؤسسة التعليمية. و يشترط الانتظام في الحضور الدراسي. تكون الوثائق مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل. يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية. معادلة المؤهل السابق إذا كان المقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة. يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.​ يجب أن يكون البرنامج المقبول فيه أكاديمي وليس تنفيذي. أن لا يكون القبول من برنامج في أي من الكليات المهنية ” college of professional studies “. كذلك لا تقبل كليات التعليم المستمر ” college of continuing education “. يسري ذات الشرطين الأخيرين علي البرامج المشابهة المقدمة من الكليات الأساسية لدي المؤسسات العلمية. اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.​

طريقة التسجيل في أحد برامج الابتعاث

​من خلال رابط صفحة البعثات في موقع وزارة التعليم السعودية. من قائمة مسارات البرنامج في اسفل الصفحة نختار كمثال ” برنامج الرواد ” بالضغط علي كلمة المزيد. سيتم تحويل لصفحة البرنامج ومنها تطلع علي الكليات التي يمكنك الابتعاث إليها ومميزاتها وموقع كل منها وبعض التفاصيل. في آخر الصفحة ستجد صورة مكتوب بها ” هل أنت مستعد ؟ ابدأ بتقديم طلبك الآن ” تضغط عليها. سيتم تحويلك إلي صفحة جديدة بها التعليمات التالية وعليك اتباعها بالترتيب : أولاً تقوم بالتسجيل علي منصة سفير للابتعاث.

ثانياً تقدم وترفق البيانات والمستندات المطلوبة كما بالفقرة التالية.

الوثائق المطلوبة للتقديم في الابتعاث

للتقدم في برنامج الابتعاث يجب الالتزام بتقديم كافة المستندات التالية :

صور من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

واحد صورة من جواز سفر الطالب ساري المفعول.

عدد 1 صورة ضوئية من مؤهل المبتعث وصورة قرار المعادلة للخريجين الخارجيين.

خطاب قبول رسمي غير مشروط موضع به التخصص وتاريخ بداية دراسته واسم الجامعة.

واسم الجامعة. و صورة من السجل الاكاديمي.

كذلك صورة خطاب التسجيل في الجامعة المطلوبة والتأشيرة الدراسية إن كنت بدأت البرنامج بالفعل.

عند وجود مرافقين ، صور وثائق المرافقين (صورة الهوية الوطنية /سجل الأسرة و جواز السفر) كلها سارية المفعول

ويمكن التعرف علي المزيد حول نظام سفير من وزارة التعليم السعودية وشروط التسجيل فيه عبر موقعنا ثقفني.

مكافآت الابتعاث للخارج