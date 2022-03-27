نتائج القبول الحرس الوطني 1443 برقم الهوية الوطنية عبر الموقع الالكتروني sang.gov.sa

نتائج القبول الحرس الوطني 1443، من المقرر أن تعلن الإدارة العامة لوزارة الحرس الوطني السعودي عن نتائج قبول الحرس الوطني في مختلف الرتب العسكرية في الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد أن تتم عملية الفرز وإعلان أسماء المرشحين المقبولين من حاملة الثانوية العامة وكذلك حملة البكالوريوس والدبلوم، يذكر أن وزارة الحرس الوطني أعلنت في وقت سابق عن العديد من الوظائف في مختلف التخصصات وتم التقديم عليها بداية من يوم الأحد 20 مارس 2022 الموافق لـ17 شعبان 1443 هـ وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج الحرس الوطني 1443 وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في هذا المقال.

نتائج القبول الحرس الوطني 1443

اكدن المديرية العامة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية إن نتائج تجنيد الحرس الوطني سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل ويمكن للجميع المواطنين الذين تقدموا في وقت سابق على الوظائف العسكرية المتاحة استعلام الحرس الوطني بشكل إلكتروني وبكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت موضحة كالآتي:

في الخطوة الأولى يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي

ثانيا: يجب إدخال الرقم الخاص بالتسجيل والذي يتم الحصول عليه أثناء عملية التسجيل في الوظائف العسكرية.

ثالثا: يجب على المتقدم أن يدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة به في المكان المخصص لها.

رابعا: النقر على مربع إظهار النتيجة وبذلك سوف تظهر نتيجة الطالب بكامل تفاصيلها

إرشادات وزارة الحرس الوطني للمقبولين

يجب إحضار السيرة الذاتية مكتوبة باللغة العربية كذلك صورة من بطاقة الهوية الوطنية، مع إحضار الأصل. الالتزام بمواعيد المقابلة الشخصية وإتمام المطابقة. صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي على المقبولين الحاصلين علي المؤهلات العلمية الصادرة من خارج السعودية إرفاق معادلة التعليم العالي.

نتائج تجنيد الحرس الوطني

علاوة على ذلك، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الوظائف لكلًا الجنسين خاصة في القطاع العسكري حيث اعلنت في الآونة الأخيرة عن العديد من وظائف الحرس الوطني 1443 لكافة الطلاب من عملة الثانوية والبكالوريوس والدبلوم وبدات عملية التسجيل في العشرون من شهر مارس 2022، وحاليا الكل ينتظر الإعلان الرسمي عن نتائج القبول الحرس الوطني 1443.