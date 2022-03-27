نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحملة الثانوية فما فوق وظائف شاغرة في الهيئة العام للطيران المدني ومصفاة سامرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة لحملة الثانوية هنالك أكثر من وظيفة شاغرة للرجال والنساء في الرياض وجدة والكفوف والهفوف والمدينة المنورة والتي تم الإعلان عن شركة الطيران, وكما أعلنت بوبا العربية أن الشركة في الرياض وجدة والجبيل والخبر يحتاجون إلى استكمال مجموعة الموظفين. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المهن بالإضافة إلى فرص تدريب أحذية توم هايلز.

وظائف الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن مقاعد شاغرة لخريجي الثانوية العامة وما فوقها متوفرة فقط لمواطني المملكة العربية السعودية، حسب المواصفات والعناوين التي سوف نذكرها في السطور القادمة.

الوظائف الشاغرة في مكتب الطيران الفني

هناك عدد من الوظائف الشاغرة التي توجد في المكتب الفني، حيث يكون من بينها، مفتش عمليات الطيران

المؤهلات والخبرة المطلوبة لوظائف مكتب الطيران السعودي

هناك بعض المؤهلات التي يجب أن تتوفر في كل من المتقدمين على هذه الوظائف حيث يكون من بينها كل من التالي:

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أخرى معترف بها. كما يجب أن يكون حاصلاً على ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة بمجال العمل. يجب أن يكون المواطن سعودي ولا يجب أن يكون عاملاً في أحد من المحطات الخاصة أو الحكومية

تاريخ وطريقة التقديم على وظائف الطيران المدني السعودي

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) أن طلبات الوظائف الشاغرة ستكون متاحة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 أبريل من عام 2022.

و الجدير بالذكر، أنه يكون على المواطن ان يقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني، حيث يتم ملئ البيانات الخاصة به، وذلك حتى يتمكن من التقديم على الوظيفة المتقدم لها, وقد تمت الملاحظة في الفترة الأخيرة إقبال الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية على الوظائف في الحومة او في القطاع الخاص وهذا مؤشر جيد على تنفيذ رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تنص على ازدهار السعودية بمطلع 2030 حتى تكن من الدول التي لها وزنها في المنطقة وبالاخص بين الدول الخليجية والتي اصبحت تتنافس فيما بينها مؤخراً.