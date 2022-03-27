إقرار هيكل المقابل المالي للشركات التابعة لتداول 1443 بالسعودية

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عمر شويل - جدة إقرار هيكل المقابل المالي أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن تطور هام يوم أمس السبت، بنشر قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالموافقة على هيكل جديد للتعويضات المالية عن الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة (شركة تداول السعودية، شركة إيداع الأوراق المالية) ومركز شركة “إيداع” وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” فيما يتعلق بعمولات معاملات الأوراق المالية.

إقرار هيكل المقابل المالي للشركات التابعة لتداول 1443

وبحسب الشركة، فإن الشركات الثلاث سوف تتقاضى (2.0) نقطة أساس لكل معاملة من كل طرف (البائع والمشتري)، بدلاً من (1.8) نقطة أساس، والتي تم احتسابها على (0.9) نقطة أساس للتداول و (0.9) لخدمات التسوية والحضانة.

وبحسب المؤسسة، فإن نظام المكافآت المالية الجديد للخدمات التي تقدمها شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) سيكون على النحو التالي: 0.00009) تسعة في المائة ألف والتي تعادل (0.9) نقطة أساس من قيمة الصفقة.

وتتقاضى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) مبلغ (0.00005) خمسة بالمائة ألف مقابل خدمة التسوية، أي ما يعادل (0.5) نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

وتتقاضى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) مبلغ (0.00001) واحد بالمائة ألف على خدمة الحفظ، وهو ما يعادل (0.1) نقطة أساس من مبلغ الصفقة المنفذة.

ويبلغ المقابل المالي لخدمة المقاصة التي ستفرضها شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (المقاصة) (0.00005) خمسة بالمائة ألف أو (0.5) نقطة أساس من قيمة الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة هيكلة المقابل المالي الجديد الموصوف أعلاه لن يكون له أي تأثير على إجمالي عمولة البيع والشراء الحالية الممثلة في (15.5) نقطة أساس، بالنظر إلى أن هيكل المقابل المالي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل 2022 م بالتزامن مع إطلاق حزمة التحسين لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.

ومن المتوقع أن يكون للهيكل الجديد للمقابل المالي تأثير إيجابي على النتائج المالية للمجموعة ابتداء من الربع الثاني من العام المالي 2022 م.