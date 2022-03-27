طريقة التسجيل في تكافل وطن طلاب بالسعودية 2022

يبحث الجميع عن الرابط الخاص بالتسجيل داخل تكافل وطن الخاص بطلاب المدارس من المملكة السعودية، فهو أمر يهم جميع الطلاب ومعهم أولياء الأمور الذين يندرجوا ضمن الفئات المحتاجة بالمملكة، وتكافل هو برنامج لمساعدة هؤلاء الطلاب حتى يستكملوا دراستهم، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة التسجيل في تكافل وطن الطلاب بالمدارس بالسعودية لعام 2022.

طريقة التسجيل في تكافل وطن طلاب بالمدارس بالسعودية لعام 2022

يتم التسجيل بالخدمة من خلال شركة تكافل وطن تلك التي قد عملت على توفير الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية بالمملكة السعودية، وهذا عبر التنسيق مع الجهات الصحية المتعددة بالمملكة وباستطاعتها الطلاب أيضاً أن يحصلوا على مبلغ مالي مقدم من تكافل من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي:

تدخل لموقع تكافل الإلكتروني.

تختار بعدها بوابة الطلاب المتواجدة بالواجهة الرئيسية.

تضغط فوق خانة تسجيل طالب جديد.

تكتب رقم الهوية الخاصة بولي الأمر.

تدخل رقم هاتف ولي الأمر.

تكتب رمز التحقق.

تضغط بعدها فوق أيقونة متابعة.

تدخل رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الجوال.

تنقر أيضاً على كلمة متابعة.

تنتقل لصفحة التسجيل.

تكتب بيانات الطالب من خلال رقم الجوال رقم الهوية، الجنس، اسم المستخدم، والاسم.

تدخل بعدها بقية البيانات، من كلمة السر، إعادة كلمة السر وتأكيدها، كتابة رقم الجوال الذي يخص الطالب أو حتى ولي الأمر، والبريد الإلكتروني.

تضغط بعدها فوق اختيار التسجيل.

سترى نافذة بها اسم المستخدم عليك أن تحفظ هذا الاسم وتستخدمه في بيانات الدخول.

تدخل كلمة السر واسم المستخدم.

تضغط على كلمة دخول.

تستعرض جميع البرامج المتاحة.

تختار الدعم المطلوب.

تسجل الطلب للحصول على دعم.

تكافل وطن لطلاب المدرسة

إن برنامج تكافل الوطن له بطاقة خصم طبية متلائمة مع جميع المستويات، كما أنها تعمل على توفير الخطة المتكاملة للرعاية الصحية، سواء للأفراد للأسر أو حتى الشركات، وهي تقدم أيضاً رعاية صحية بأسعار تناسب الجميع، وهذا الأمر يعود بالنفع الصحي والمادي على الأشخاص الذين يرغبون في أن يحصلوا على رعاية صحية.

حيث أن تكافل الخيرية تعمل على تقديم جميع الاحتياجات لطلاب السعودية بكافة مراحل التعليم، فهي تقدم لهم دعماً مادياً ومعنوياً يساعد الطلاب في أن يستمروا في دراستهم والتغلب على كافة العقوبات الاقتصادية، وهذه المؤسسة تلقى دعماً من الملك سلمان خادم الحرمين وتوفر برامج متعددة لدعم الطلاب.