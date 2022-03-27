خطوات الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1443 برقم السجل المدني

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1443، حيث إن ذلك من ضمن الأمور التي تهم الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصل الطلاب علي نتيجة هذا الاختبار بعد إنتهاء هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة من اختبار القدرة المعرفية في الأيام الماضية.

نتائج قياس القدرة المعرفية 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة أو كما يطلق عليها منصة قياس وذلك لأن هذه المنصة تقوم بتقديم العديد من الاختبارات للطلاب والطالبات والتي تعمل على قياس مدي قدرة الطالب على التعليم، وقد أتاحت الهيئة موقع إلكتروني لها على شبكة الأنترنت لتقديم خدماتها لكل من الطلاب والطالبات.

طريقة التسجيل في منصة قياس

لابد من إن يكون لدي الطالب حساب إلكتروني على منصة قياس وذلك لأن يستفيد من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة له، حيث يتم التسجيل في المنصة عن طريق القيام بالأتي:

زيارة موقع منصة قياس على شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية للمنصة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يكتب الطالب الأسم ثم تحديد الجنسية.

يكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

كتابة رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك يقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة السر ثم تأكيد كلمة السر الخاصة بحساب الطالب.

بعد ذلك الضغط علي زر التسجيل في المنصة.

خطوات استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن نتائج الطلاب بعد مرور 21 يوم من إنتهاء الاختبارات، وبمجرد إن يتم الإعلان عن النتيجة يمكن للطالب الحصول عليها عبر القيام بالأتي: