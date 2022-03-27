خطوات الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1443 برقم السجل المدني

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خطوات الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1443، حيث إن ذلك من ضمن الأمور التي تهم الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصل الطلاب علي نتيجة هذا الاختبار بعد إنتهاء هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة من اختبار القدرة المعرفية في الأيام الماضية.
نتائج قياس القدرة المعرفية 1443
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة أو كما يطلق عليها منصة قياس وذلك لأن هذه المنصة تقوم بتقديم العديد من الاختبارات للطلاب والطالبات والتي تعمل على قياس مدي قدرة الطالب على التعليم، وقد أتاحت الهيئة موقع إلكتروني لها على شبكة الأنترنت لتقديم خدماتها لكل من الطلاب والطالبات.
طريقة التسجيل في منصة قياس
لابد من إن يكون لدي الطالب حساب إلكتروني على منصة قياس وذلك لأن يستفيد من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة له، حيث يتم التسجيل في المنصة عن طريق القيام بالأتي:
- زيارة موقع منصة قياس على شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة الرئيسية للمنصة إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك يكتب الطالب الأسم ثم تحديد الجنسية.
- يكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- كتابة رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.
- بعد ذلك يقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة السر ثم تأكيد كلمة السر الخاصة بحساب الطالب.
- بعد ذلك الضغط علي زر التسجيل في المنصة.
خطوات استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443
تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن نتائج الطلاب بعد مرور 21 يوم من إنتهاء الاختبارات، وبمجرد إن يتم الإعلان عن النتيجة يمكن للطالب الحصول عليها عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلى موقع منصة قياس على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الرئيسية الاستعلام عن النتائج.
- اختيار من الصفحة نتائج القدرة المعرفية.
- بعد ذلك تكتب رقم السجل المدني للطالب في المكان المخصص له.
- تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- الانتظار حتي يتم عرض لك نتيجة الطالب في صفحة أخري.
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