رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 عبر منصة جدارة masar.gov.sa

رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من قبل الراغبين في التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443، فقد أعلن ديوان المظالم عن توفير عدد 78 وظيفة في عدة مدن بالمملكة، وفق الشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل العناصر، وتنقس الوظائف المطلوبة إلى وظيفة واحدة على الدرجة السابعة، وعدد 61 وظيفة على المرتبة السادسة وكذلك عدد 16 وظيفة على الرابعة.

ويتم التوظيف بمقر الديوان والمحاكم الخاصة به في عدة مدن وهي “الرياض وجدة والدمام”، وقد تم وضع الشروط والضوابط لاختيار أفضل المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، ولذلك على من يرغب في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، مع ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء، حتى لا يتم الاستبعاد في حالة وجود خطأ في التسجيل، كما يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة في استمارة التسجيل الإلكترونية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط تقديم وظائف ديوان المظالم وشروط وموعد التقديم.

رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1443

يتم الدخول على منصة جدارة الإلكتروني masar.gov.sa.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع جميع المستندات المطلوبة.

النقر على “تقديم”.

الشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل العمر عن 18 عام. أن يكون لائق طبياً. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. غير محكوم عليه في حد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن مدة تزيد عن عام. ألا يكون قد تم فصله من قبل لأسباب تأديبية. ألا يكون قد أنهى خدمته وفق المادة (226) مالم يكن قد مضى عام على انتهاء الخدمة.

موعد التقديم

يبدأ تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف ديوان المظالم في الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد بتاريخ 02\09\1443 الموافق 03\04\2022، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء بتاريخ 05\09\1443 الموافق 06\04\2022.

وظائف ديوان المظالم وأهم التعليمات