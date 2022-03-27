نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية 1443 وشروط التقديم على الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة الموارد قد قامت بالتطبيق لنظام الضمان المطور لجميع المستحقين، ويهدف التأمين لتلبية حاجات الأسر فوضعت مخطط لوصول المساعدات المستعجلة للحالات الكارثية، ولذلك فالجميع يبحث عن تفاصيل هذا الضمان، وكيفية التقديم والتسجيل فيه والمدة الخاصة بالضمان المطور، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم مدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان المطور خدمة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة الموارد البشرية التابعة للمملكة السعودية، تعمل على استهداف فئة محددة من أفراد المملكة السعودية، وهم الأسر المتعطلين وكذلك الموظفين الذين تقاعدوا والنساء، من خلال إعطائهم رواتب شهرية، ولقد حضرت وزارة الموارد الفئات المستهدفة للضمان المطور واعتمدت خطة جديدة لأموال الزكاة والإعانات وكذلك التبرع.

مدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية

لقد أعلنت وزارة الموارد بأن الضمان المطور سيتم تطبيقه على جميع المستحقين عامين، ولقد أكدت الوزارة بالتنفيذ للنظام على جميع المستحقين، والقيام باستئناف طلبات التسجيل تدريجياً وهذا لمن ينطبق عليهم شروط الأهلية.

التقديم للضمان الاجتماعي المطور

يستطيع الجميع التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد، ولكن لابد أن يكون مستوفياً للشروط ويتبع كافة الخطوات التالية:

تدخل موقع الضمان المطور.

تنقر على كلمة انشاء حساب والتقديم على الضمان المطور.

إن كان هناك حساب تضغط على تسجيل الدخول حتى تبدأ التسجيل وتدخل للضمان المطور.

تنقر على كلمة الخدمات الإلكترونية.

تضغط فوق حماية المعاش.

تستكمل الإجراءات المطلوبة.

تحدد مكتب الضمان.

تختار الفئة.

تدخل البيانات المطلوبة.

توافق على جميع الأحكام والشروط.

تضغط على كلمة إرسال وتبدأ التقديم للضمان المطور.

الشروط اللازمة للضمان الاجتماعي المطور

توجد بعض الشروط التي تلزم حتى يتمكن الشخص من التقديم للضمان الاجتماعي المطور وهي كالآتي: