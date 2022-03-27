نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في فرجت من خلال منصة أبشر 2022 والاستعلام عن الحالات التابعة لفرجت في المقال التالي
إن منصة فرجت داخل المملكة السعودية هي منصة هامة تجمع التبرعات والأموال من الأشخاص المساهمين لتسديد الديون للغارمين، الذين تم سجنهم بسبب ديون مالية، فتلك المنصة تحقق تكافل اجتماعي وتعمل على المساعدة في تنمية الخير والمحبة بين جميع فئات وأفراد المجتمع، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سوف نوضح لكم المعلومات الهامة حول منصة فرجت مع طريقة التسجيل في فورجت من خلال منصة أبشر كمستفيد 2022.
طريقة التسجيل في فرجت من خلال منصة أبشر
مديرية السجون العامة التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية قد عملت على أن تقدم خدمة فرجت المساهمة بتوفير البيانات، التي تتعلق للسجناء بسبب التأخر في سداد الدين لمؤسسة أو لفرد مما يسهل عليهم التحديد للشخص والتسجيل بمنصة فرجت، والتسجيل كشخص مستفيد عبر الخطوات التالية:
- أولاً عليك الذهاب لموقع أبشر الإلكتروني.
- تنقر على خانة أبشر أفراد.
- تسجل الدخول للحساب من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- تتوجه لخانة خدماتي التي تظهر أعلى الصفحة.
- تحدد أبشر فرجت.
- تعبء عن نموذج لتسجيل البيانات المرادة حتى تطلب المساعدة.
- تضغط فوق زر التقديم.
منصة فرجت
إن منصة فرجت تعد من الخدمات الإلكترونية المقدمة بالشكل الإلكتروني، ولقد حرصت وزارة الداخلية التابعة للمملكة السعودية على القيام بتوفير تلك الخدمات، حتى تساعد المساجين الموقوفين بسبب الديون المالية، وبإمكان الأفراد أن يتبرعوا عبر هذه المنصة ويسددوا الأموال لكي يتم الإفراج عن هؤلاء السجناء ويرجعوا لعائلاتهم، فهو فعل إنساني مثالي بإمكان الفرد أن يقدمها للإفراج عن شخص آخر بسيط، لا يملك القدرة على تسديد الدين.
خطوات الاستعلام عن الحالات التابعة لفرجت
يستطيع جميع المواطنين الراغبين فى التبرع للغارمين والأشخاص الموقوفين بذمة قضايا مالية داخل المملكة السعودية أن يتعرفوا عن الأسماء الخاصة بالمسجونين، ويتعرفوا على حالتهم عبر منصة أبشر ويسدد المديونية الخاصة بهم، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:
- تتوجه لمنصة أبشر الإلكترونية.
- تضغط فوق اختيار الخدمات العامة.
- تنقر على قائمة خدماتي.
- تضغط على قائمة خدمات المديرية التابعة للسجون.
- تحدد المنطقة وكذلك الفئة المستفيدة.
- تكتب كافة البيانات المرادة.
- تحتفظ برقم الفاتورة التي ترغب في القيام بالسداد عنها.
- تحدي الطريقة السداد.
- تبدأ بسداد المبلغ والقيم الخاصة بالفاتورة.
- يستطيع المواطن أن يسدد فاتورة أو أكثر من ذلك.
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