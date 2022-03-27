نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اكتتاب الأفراد بشركة”السعودية لتمويل المساكن” 1443 بمقدار 3 مليون سهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية لتمويل المساكن سيكتتب الأفراد في (3,000,000) سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم شركة “التمويل العقاري السعودي” اليوم الأحد 27 مارس 2022 بسعر 20 ريالاً للسهم تقرر إنشاء دفتر الأوامر، ويمكن للأفراد الاكتتاب في أسهم الشركة لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، وأوضحت الرياض المالية أن البنوك المستقبلة لعملية الاكتتاب هي كالتالي: (بنك الرياض- مصرف الراجحي- البنك العربي الوطني).

بدء اكتتاب الأفراد بشركة”السعودية لتمويل المساكن”

“التمويل العقاري السعودي” هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مقرها في الرياض تم إنشاؤها في عام 2007. بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك المركزي السعودي. على الشركة للقيام بأنشطة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وتبلغ رسملة المؤسسة الحالية مليار ريال سعودي، مقسمة إلى 100 مليون سهم.

وتقدم الشركة حلول التمويل العقاري للقطاع الخاص وتشرف عليها هيئة رقابة شرعية تتألف من نخبة من المتخصصين في التمويل الإسلامي الذين يضمنون شرعية المنتجات المعروضة ومطابقتها لقواعد الشريعة الإسلامية.

وتتمثل العملية الأساسية للشركة في تمويل العقارات للأفراد بما يتماشى مع قانون الشركات. وقانون مراقبة شركات التمويل واللوائح التنفيذية للشركة واللوائح ذات الصلة والقواعد والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة. تسعى الشركة وتحقق الأهداف التالية.

تمويل وشراء العقارات السكنية والأراضي السكنية والشقق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

– تمويل التطوير العقاري من قبل جميع شركات التطوير العقاري.

تمويل المشاريع التجارية والصناعية

– إدارة أصول الملاك والآخرين المفرغة على سبيل الضمان. وباستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجوز لها بيع وشراء العقارات للأسباب المالية التي من أجلها تأسست الشركة.

وتمارس الشركة أعمالها وفقًا للتشريعات القائمة وبعد الحصول على أي تصاريح مطلوبة من الجهات المختصة. وتقدم المنظمة خدماتها لمجموعة متنوعة. من مجموعات العملاء وتمول الأفراد والمواطنين والمقيمين الذين يحصلون على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة.

وتقوم الشركة بتطوير منتج بناء ذَاتِيًّا (للأفراد والشركات)، بالإضافة إلى سلع جديدة لعام 2022، مثل رهن المرابحة، ومنتجات تمويل الأراضي، والقرض.

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