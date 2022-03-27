نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في تكافل وطن لطلاب المدارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في تكافل وطن لطلاب المدارس 2022 يعتبر تكافل وطن هي بطاقة أصل طبية يتم تقديمها لجميع المستويات والتي تقوم بتقديم خطة متكاملة تتعلق بالرعاية الصحية للأسرة والشركات وكذلك تشمل الأفراد حيث يوجد تكافل وطن مؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة السعودية لتلبيه كافة احتياجات الطلاب في جميع المراحل التعليمية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تسجيل تكافل الطلاب 1433وشروط التسجيل فيه بالخطوات.

خطوات تسجيل تكافل الطلاب 1443

يمكن أكون معرفة خطوات تسجيل تكافل الطلاب 1443 السطور القادمة سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة وهي كالآتي

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى مؤسسة التكافل واختيار بوابة الطلاب سوف تجدها أمامك في القائمة الرئيسية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة رقم ولي الأمر ثم اضافة رقم الهاتف وبعد ذلك تقوم بكتابه رمز التحقق والضغط على كلمة متابعة.

في الخطوة التالية تقوم بكتابة رمز التحقق والضغط على كلمة متابعة سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تطلب منكم العديد من بيانات الطالب التي تشمل رقم الهاتف والاسم ورقم جوال الأب واسم المستخدم ثم تقوم بكتابة كلمة المرور وتأكيدها وإضافتها رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة تسجيل وسوف تظهر أمامك صفحة جديدة تقوم بعمل حفظ هذا الاسم في بيانات الدخول واضغط على تسجيل دخول وتضيف اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على برامج الدعم المتاحة ثم اختيار الدعم المطلوب لتسجيل طلبك للحصول على هذا الدعم.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب

يوجد بعض شروط الهامة التي قامت بتوضيحها مؤسسة التكافل وهي كالآتي،