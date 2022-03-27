رابط وخطوات تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 عبر منصة جدارة وشروط التقديم

تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 حيث يعتبر البحث عن هذه الوظائف واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تدور في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ويقومون بعملية البحث عنها عبر شبكة الأنترنت وذلك لأن يحصلون على كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم في تلك الوظائف من خلال منصة جدارة الرقمية.

وظائف ديوان المظالم 1443

إعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عن توافر مجموعة من الوظائف التي بلغ عددها 78 وظيفة ضمن وظائف المرتبة السادسة والسابعة في الديوان، وقد أوضح الديوان بإن التقديم على تلك الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال منصة جدارة للوظائف الإدارية ويتم التقديم بداية من يوم الأحد القادم الموافق الثالث من شهر إبريل 2022.

شروط تقديم ديوان المظالم

يوجد عدد من الشروط التي وضعها ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية من أجل التقديم على الوظائف الخاصة به حيث إن هذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:

يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماً عند التقديم على هذه الوظائف.

يشترط إن يكون غير موظف في القطاع العام أو الخاص بالمملكة.

يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم علية في القضايا الجنائية.

يجب إن يكون حاصل على المؤهل الدراسي الخاص بالوظيفة.

يشترط إن يجتاز كافة الاختبارات الخاصة بهذه الوظيفة.

خطوات تقديم وظائف ديوان المظالم 1443

التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال موقع منصة جدارة للوظائف الإدارية على شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عبر القيام بالخطوات التالية: