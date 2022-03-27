نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 خطوات ل تسجيل طلب مساعدة بموقع الوليد بن طلال الخيري للمساعدات الإنسانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلبات الدعم من مؤسسة الوليد بن طلال للتسجيل، الشروط، الطلبات هذه إحدى أهم الجمعيات الخيرية في المملكة، حيث تقدم المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة إلى جميع أنواع المساعدة المادية أو المعنوية. وهي تلعب دوراً فعالاً في مساعدة المحتاجين والعاطلين عن العمل ومن ليس لديهم دخل. إنهم يعيشون حياة كريمة وليس لديهم سكن. من مؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة سواء السعودية أو الأجنبية.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أسس الأمير ورجل الأعمال السعودي مؤسسة الوليد طلال الخيرية التي تحمل اسمه. سواء كانت مساعدة إسكانية من خلال توزيع المساكن على الناس، أو توفير سيارات للتعامل معها، أو توفير الدخل للعاطلين عن العمل والمساعدة المالية للأشخاص الذين ليس لديهم دخل، فإن الأشخاص لهم الحق في كل المساعدة التي يحتاجونها. حيث تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الدعم المعنوي لإنشاء أهم مشاريع المملكة.

تسجيل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

خصصت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية روابط إلكترونية لمن يحتاج إلى مساعدة في التسجيل لدى المؤسسة من خلال من يرغب في إدخال رابط وملء استمارة على موقع المؤسسة. هذه هي خطوات التسجيل:

ادخل عبر رابط مؤسسة الوليد بن طلال المساعدة.

سيتم تسجيل جميع البيانات المتعلقة بمقدم الطلب جنبًا إلى جنب مع اسمك ورقم التعريف والبريد الإلكتروني وحساب Twitter ورقم الهاتف المحمول ورمز التحقق.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على كلمة “تسجيل جديد”.

ترد المؤسسة عليه برسالة على بريده الالكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك، من المتوقع أن يكون رد الوكالة ناجحًا في التسجيل.

بعد ذلك، سترى صفحة يتم فيها تسجيل جميع البيانات وسيتم إكمال خطوات إنشاء حساب شخصي على المنصة.

شروط الحصول على الدعم من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

الاستفادة من مختلف أنواع الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسة الوليد الخيرية، لتلقي المساعدة من المؤسسة سواء في شكل شقة أو سيارة تعمل لديهم أو دعم مالي. كالآتي:

1- يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أرضاً أو عقاراً باسمه.

2- أن لا يزيد صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 3000 ريال.

3- ألا يتلقى المستفيدون دعماً سكنياً من المؤسسات العامة.

4- أن يكون معروفا بحسن السير والسلوك وألا تكون عليه أية مخالفات مدنية أو جنائية.

5- عدم قيام المستفيد بتأجير المسكن المستلم من المنشأة.

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

توفر المؤسسة رقم هاتفها الخاص لتسهيل التواصل مع المؤسسة، للتواصل أو حل أي مشكلات تتعلق بعملية التسجيل الإلكتروني للعثور على أسماء الأشخاص الذين يتلقون الدعم على شكل وحدات سكنية أو سيارات.

هو الرقم المخصص من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وهو رقم الاتصال للاستفسارات: 96611210000 ليتم التواصل معك في جميع الحالات التي وجدناها.