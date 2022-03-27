نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الدفاع الجوي الملكي وزارة الدفاع 1443 عدد 35 وظيفة عبر رابط mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن وظائف الدفاع الجوي وزارة الدفاع 1443، بعد إعلان وزارة الدفاع عن توفر عدد 35 وظيفة في “الرياض وجدة والطائف”، وذلك للعمل في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بنظام التعاقد المباشر للمساندة، وهذه الوظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى حسب الشروط والضوابط الموضوعة.

وعلى الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف سرعة التسجيل الإلكتروني في الموعد المحدد عبر رابط www.mod.gov.sa، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات اللازمة لرفعها مع استمارة التقديم، وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء حتى يتم قبول طلب التسجيل بنجاح، وبعد التقديم يتم فرز جميع الملفات من قبل اللجنة المختصة، لقبول من تتوافر فيه الشروط قبول مبدئي واستبعاد من لا تتوافر فيه الشروط، لذلك يجب قراءة شروط التسجيل جيداً قبل الشروع في التسجيل.

رابط وظائف الدفاع الجوي وزارة الدفاع

يجب في البداية الدخول على رابط www.mod.gov.sa.

النقر على أيقونة “التقديم على الوظائف” ومنه يتم اختيار القسم حسب المؤهل الدراسي وشروط الوظيفة.

يتم إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ودقيق ثم النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على المؤهل المناسب للوظيفة المطلوبة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد تم فصله أو إنهاء خدمته لأسباب تأديبية. اجتياز الاختبار الموضوع والمقابلة الشخصية. أن يكون لائق طبياً. إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

الوظائف المطلوبة في الدفاع الجوي الملكي السعودي

مهندس محركات ومركبات.

مهندس إلكترونيات.

وكذلك مهندس صناعي.

مهندس ميكانيكا.

فني صيانة معدات.

فني ميكانيكا.

وكذلك فني إلكترونيات.

أخصائي أمن وسلامة.

أخصائي تخليص معدات.

وكذلك أخصائي ترجمة.

أخصائي عقود تسليح.

أخصائي تحليل بيانات مالية.

وأيضاً أخصائي إعلام ونشر.

معلم لغة انجليزية.

أخصائي إدخال بيانات.

موعد التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي وزارة الدفاع 1443

سوف يتم استقبال طلبات التسجيل الإلكترونية بدايةً من يوم الأحد بتاريخ 02\09\1443 الموافق 03\04\2022. وينتهي التقديم يوم الخميس القادم بتاريخ 06\09\1443 الموافق 07\04\2022.

يجب تحري الدقة عند إدخال البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية، وعند وجود أخطاء في البيانات أو المستندات المرفقة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً.