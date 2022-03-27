الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية Qiyas برقم الهوية و السجل المدني 1443

الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن رابط استخراج نتائج قياس 1443 برقم الهوية عبر المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القدرات العامة في الأيام القليلة الماضية، حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عمليات بحث رهيبة عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاطلاع على نتيجة قياس برقم الهوية الخاصة بشكل إلكتروني، يذكر أن وزارة التعليم السعودية تعتمد على الاختبارات المعرفية من أجل تقييم مستوى الطلاب وتحصيلهم العلمي قبل التحاقهم رسميا بالتعليم العالي، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على رابط استعلام نتائج قياس 1443

الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية

أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس من أجل استخراج نتائج قياس إلكترونيا، حيث يعد المركز من أبرز المراكز التعليمية التي تعمل على متابعة العملية التعليمية داخل المملكة وتقييم الطلاب والكادر التعليمي من أجل الرفع من المستوى العلمي وتحديث المنظومة التربوية بشكل دوري وتحسين مستوى الطالب وتنمية قدراته المعرفية، كما يقدم الموقع الإلكتروني نتائج قياس القدرة المعرفية برقم الهوية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كما يلي:

أولا يجب على الطالب أو الولي تسجيل الدخول على رابط نظام قياس للنتائج

ثانيا: تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي الخاص بك.

ثالثا: إذا كنت مواطن سعودي الجنسية يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

رابعا: إذا كنت من الطلاب الوافدين يجب عليك كتابة الرقم البديل.

خامسا: بعدها اكتب كلمة المرور.

سادسا: ثم رمز التحقق المرئي من الاستخدام البشري.

سابعا: بعدها النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثامنا: بعد الولوج إلى حسابك الشخصي في موقع قياس، اضغط على مربع “الاختبارات المسجلة”

تاسعا: ستظهر أمامك عبارة “النتائج” انقر عليها

عاشرا: حدد نوع الاختبار، واختر اختبار “القدرة المعرفية” ثم انقر مباشرة على مربع “بحث”، بذلك ستحصل على نتيجة اختبار القدرة المعرفية بشكل مفصل ودقيق.

يمكنك كذلك معرفة النتيجة عبر الاتصال بهاتف الهيئة الموحد رقم 920033555.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح الخطوات الصحيحة التي تستطيع من خلالها الحصول على نتائج قياس القدرة المعرفية 1443 بكل سهولة.

متى تطلع نتائج القدرة المعرفية 1443

تعد اختبارات القدرة المعرفية من بين أهم الاختبارات التي يجتازها طلاب المملكة العربية السعودية الخريجين المتقدمين على وظائف إدارية لدى العديد من الهيئات الخاصة والحكومية والتي تشترط وجوب اجتياز الاختبار من خلال المركز الوطني للقياس، كما أنه وفقا لهيئة تقويم التعليم والتدريب فإن نتائج قياس القدرة المعرفية تظهر عادة بعد حوالي واحد وعشرون يوم بعد الانتهاء من الاختبار ويتم ذلك بعد تصحيح أوراق الاختبارات والتدقيق الجيد في درجات الطلاب قبل نشرها رسميا على الموقع الإلكتروني الرسمي ويتمكن بعدها الطالب من الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1443.