رسوم الزيارة العائلية 2022 إلي السعودية وشروط طلب الزيارة و الفئات المسموح لهم

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عمر شويل - جدة رسوم الزيارة العائلية 2022 وشروط طلب الزيارة والفئات المسموح لهم لزيارة العائلة هذا من أكثر التساؤلات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين والمقيمين وهو معرفة طلب تأشيرة الزيارة، حيث يوجد هناك عدد كبير من الأشخاص لزيارة عائلته في المملكة العربية السعودية وأداء فترة قصيرة عند أسرهم في السعودية، ولذلك سمحت المملكة العربية السعودية للمواطنين زيادة عائلته ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لطلب التأشيرة، وحددت الحكومة السعودية رسوم لابد من دفعها للحصول على طلب التأشيرة.

رسوم الزيارة العائلية 2022 في السعودية

لكي تستطيع الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا من خلال بوابة وزارة الخارجية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقررات الجوازات السعودية و تقديم طلب التأشيرة، رسوم الزيارة العائلية 2022 في السعودية وهي:

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة تتراوح من 14 يوم حتى 90 يوم هو 2000 ريال سعودي.

أما رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودين لكل فرد لمدة 6 أشهر قيمة رسومها 3000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة عام كامل 12 شهر يقدر بقيمة 5000 ريال سعودي.

تقدر رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة عامين 24 شهر لكل فرد يصل قيمتها 8000 ريال سعودي.

هذه هي رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للمرة الأولى و قد تختلف الأسعار بين فترة وأخرى ويختلف من بنك إلي الآخر.

شروط طلب الزيارة 2022 في السعودية

لقد خددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الأحكام و القوانين التي لابد من الالتزام بها للحصول على طلب تأشيرة الزيارة في السعودية وهي:

تسديد كافة الرسوم المحددة من قبل وزارة الخارجية.

يشترط أن يكون نموذج طلب التأشيرة مصدق ومختوم من جهة العمل أو من الغرفة التجارية.

لابد من ملئ بياناتك الشخصية بشكل صحيح أثناء التقديم على طلب تأشيرة الزيارة.

ان يكون لدي المتقدم إقامة سارية.

لابد أن يكون طلب التأشيرة للاقارب من الدرجة الأولى.

الفئات المسموح لهم الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

يشترط أن يكون طلب التأشيرة للزيارة العائلة تكون الاقارب من الدرجة الأولى للمتقدم، ويتمثلون في الآتي: