نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اكتتاب الأفراد في “السعودية لتمويل المساكن” والاعلان عن سعر السهم وموعد نهاية الاكتتاب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ اليوم الاحد 27 مارس اكتتاب الافراد في شركة السعودية لتمويل المساكن حيث تم الإعلان عن 10% من اجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين للأفراد بعدد يُمثل 3 ملايين سهم علمًا بأن الاكتتاب مستمر لمدة يومين فقط حتى يوم 29 مارس 2022، والجدير بالذكر أن نسبة اكتتاب الافراد يُمثل 30% من إجمالي الرأس المالي للشركة، ويُمكنك الاكتتاب عبر مصرف الراجحي، بنك الرياض، والعربي الوطني.

أهم المعلومات عن شركة السعودية لتمويل المساكن

تُعرف الشركة السعودية لتمويل المساكن بكونها شركة تساهمية سعودية مقفلة يرجع تأسيسها إلى عام 2007، تقع في مدينة الرياض وحاصة على شهادة مرخصة تفيد بممارسة نشاط التمويل العقاري من البنك المركزي السعودي، أما عن اجمال رأس مال الشركة فهو يصل لـ مليار ريال تم تقسيمهم بالتساوي على 100 مليون سهم.

والجدير بالذكر أن لدى الشركة السعودية لتمويل المساكن فرعان الأول في مدينة الخبر حيث يُعتبر مركز تسويق حاصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، أما الثاني يقع في جدة متخصص في التمويل العقاري، علمًا بأن الشركة تمارس نشاطها في مجال التمويل العقاري الإسلامي في السوق السعودي تحت رعاية نُخبة من الخبراء وذلك للتأكد من شرعية المنتجات ومدى توافقها مع احكام الشريعة؛ لذا تخضع المنتجات لرقابة شرعية، تابع موعد تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين.

والجدير بالذكر أن النشاط الرئيسي للشركة هو اعمال التمويل العقاري للأفراد طبقًا لنظام الشركات واللوائح الرسمية، وتوفر الشركة الاعمال الآتية:

شراء المنازل، الشقق، الأراضي السكنية في المملكة العربية السعودية وتمويلها.

تمويل العقارات للشركات، وتمويل المشاريع التجارية أو الصناعية.

إدارة الأصول مع إمكانية بيع وشراء العقارات في كافة انحاء المملكة بما عدا المدينة المنورة ومكة المكرمة فقط.

والجدير بالذكر أن نسبة العائد من الشركة متوازن وثابت كما أن خطط الشركة مدروسة مما جعلها واحدة من أفضل شركات التمويل العقاري في المملكة.

سعر الطرح النهائي للسهم الواحد في اكتتاب الأفراد 2022

تم تحديد سعر 20 ريال سعودي كسعر نهائي للسهم الواحد علمًا بأن الحد الأدنى للفرد للمشاركة في الاكتتاب هو 10 أسهر والحد الأقصى للمشاركة من قِبل الافراد هو 250 ألف سهم، وسوف يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 31 مارس 2022، ومن ثم يتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في 6 أبريل 2022