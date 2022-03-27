“مع حلول شهر رمضان المبارك” ننشر مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022-1443 بالسعودية وموعد اجازة عيد الفطر

شهدت الساعات الأخيرة اعتماد وزير التعليم السعودي تفاصيل مواعيد الدراسة للطلاب خلال شهر رمضان 1443، وذلك بالتزامن مع موعد حلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ رسميا في يوم الثاني من شهر ابريل، فقد اعلن حمد بن ناصر الوهيبي المدير العام للتعليم في منطقة الرياض توقيت الدراسة للطلاب في شهر رمضان للفصل الدراسي الثالث، حيث يستأنف الطلاب الدراسة للفصل الدراسي الثالث خلال شهر رمضان بشكل طبيعي بدون تعطيل أو تأجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما أعلنته وزارة التعليم بشأن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 1443 بالسعودية وموعد إجازة عيد الفطر.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 1443 بالسعودية

وقد أشار الوهيبي الى تفاصيل مواعيد الدراسة للطلاب خلال شهر رمضان، وهي المواعيد التي تختلف عن دوام باقي ايام العام نظرا لظروف الصيام في شهر رمضان، فقد تم التأكيد أن الدراسة في اليوم الدراسي سوف تبدأ. رسميا في تمام الساعة التاسعة صباحا، وقد أشار الى ان بداية اليوم الدراسي في مدارس التعليم المستمر والتي تعرف بمدارس الكبار تبدأ أيضا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك في اطار تخفيف العبء على المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، وقد تم تحديد تلك المواعيد في منطقة الرياض بناء على الصلاحيات التي تم منحها لإدارات التعليم المختلفة بناء على نظام التعليم المرن، وذلك بالتنسيق مع ادارة المرور الموجودة في منطقة الرياض، وذلك بهدف العمل على تسهيل انسيابية الحركة المرورية في الصبح للطلاب بهدف مراعاة مصالح الطلاب واولياء الأمور.

موعد إجازة عيد الفطر 1443 في السعودية

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام 1443 في المملكة العربية السعودية، فقد تم التأكيد ان الاجازة تبدأ رسميا بداية من انتهاء دوام يوم 24 من شهر رمضان 1443، والتي تستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك ليعود بعدها الطلاب لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي للفصل الدراسي الثالث، وقد حرصت وزارة التعليم السعودية على ترك صلاحية تحديد الموعد الخاص ببداية اليوم الدراسي في شهر رمضان لكل منطقة بشكل منفصل رسميا.