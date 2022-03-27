تحديث بيانات سكني sakani.housing.sa للراغبين في الاستفادة من دعم سكني لوزارة الإسكان بالمملكة بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تقوم، بالاتفاق مع المنصة الوطنية الموحدة نفاذ وأبشر، لتوفير البيانات الحديثة لمستفيدي الدعم السكني للأراضي السكنية وأيضا توفير قطع للأراضي مناسبة في كافة المحافظات لفئات متعددة من شرائح المجتمع السعودي.

تحديث بيانات سكني sakani.housing.sa وزارة الإسكان السعودية 1443

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بالاشتراك في رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تهدف إلى تسكين وتوطين السعوديين في مساكن يتملكونها حتى عام 2030 لشمول أعداد أكبر من فئات الشعب بالدعم وفق شرائح من الدخل والالتزام التام بآلية التسجيل والدعم والسداد للمصارف حسب الدخل الخاص بكل متقدم، ويتهافت الآلاف من المواطنين على تسجيل بياناتهم على موقع منصة الإسكان بالمملكة، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الرقمية، ويترقبوا إعلان أسماء المشمولين بالدعم.

موعد نزول الدعم السكني الشهري

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بتوفير كافة الخدمات السكنية المناسبة للمواطنين، حيث تعمل على توفير الحلول السكنية للمواطنين المقبولين في الدعم السكني وتوفير المخططات السكنية المناسبة لهم والاتفاق مع عدد من الهيئات التي تقوم بتوفير الأراضي بشل مجاني لعدد من فئات المجتمع، حيث يتم أراضي منخفضة التكاليف بالإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما يتم توفير أراضي مجانية لمستفيدي ومقبولي منح الديوان الملكي السعودي، ويتم تحديد موعد شهري لنزول الدعم للمقبولين ويكون في السادس والعشرين من الشهر الميلادي.

تقوم وزارة الإسكان بتوفير تطبيق سكني المكور على الهواتف النقالة ويتمكن كل مواطن من تنزيل التطبيق عبر جوجل بلاي، وبذلك يتم تيسير أفضل لاستخدام خدمات الوزارة من التسجيل والاستعلام والتحديث بطريقة اقرب لكل مواطن.

طريقة تحديث بيانات سكني 1443 من الهاتف النقال