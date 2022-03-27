نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكزس 2022 توسع نطاق جاذبيتها ضمن عروض رمضان للسيارات بألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة على مدى سنوات اتخذت لكزس 2022، خطوات جديدة وجريئة لتحديث نفسها كمنافس بديل عن تويوتا لاند كروزر في السوق السعودي. بسعرها القياسي ومميزاتها الحصرية تسعى لكزس ٢٠٢٢ لإرضاء أكبر شريحة من المستهلكين ضمن عروض رمضان للسيارات. وبالرغم من وجود أكثر من إصدار بين جيب لكزس 2022 إلا أن لكزس LX600 لا يزال ينافس بقوة نظرًا لسعره المعقول مقارنة بالإمكانيات المذهلة التي يحتوي عليها.

لكزس LX600

تتمتع لكزس LX600 بمظهر جذاب وتحظى بمكانة كبيرة منذ الإصدارات السابقة وأبزرها LX450 . بمرور الوقت، تطور تصميم LX لتصبح أكثر تميزًا. ولكن السيارة واجهت منافسة شرسة من تويوتا لاند كروزر، لدرجة أنه بالرغم من وجود نظام التحكم النشط في الارتفاع القياسي لم تتمكن LX570 من الصمود كسيارة SUV فاخرة على الطرق الوعرة. لكن الآن تغير الأمر وأصبحت لكزس LX600 بمفردها على الساحة.

محرك لكزس LX600

تأتي LX600 بمحرك V-6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر بقوة 409 حصانًا و 479 رطلاً من عزم الدوران. هذا المحرك يزيد بمقدار 26 حصانًا و 76 رطلاً مقارنة مع محرك V-8 سعة 5.7 لتر الذي حل محله. يسحب هذا المحرك بقوة ولكنه يظل سلسًا ، مع عدم وجود أي تذبذب أولي عرضي لمجموعة نقل الحركة القديمة. كل ذلك بفضل مجموعة من عزم الدوران الذي يصل إلى 1600 دورة في الدقيقة. تحتاج لكزس LX600 حوالي 6.1 ثانية فقط للانطلاق من وضع الثبات حتى 100 كم، وهو أسرع بمقدار ثانية من LX570 .

لكزس 2022 من الداخل

خلف عجلة القيادة، أصبح موضع القيادة أقل بروزًا ويشبه الوضع في الشاحنة ، كما أن المقاعد الجديدة المريحة تنخفض بشكل ملحوظ أكثر من تويوتا لاند كروزر السابقة. تم تعزيز الإحساس الناتج عن وضع قمرة القيادة من خلال ناقل حركة ووحدة تحكم أقرب في متناول السائق. يحتفظ نظام المعلومات والترفيه ثنائي الشاشة بوظائف الصوت والملاحة والنسخ المتطابق لاسلكيًا للهاتف الذكي للشاشة العلوية مقاس 12.3 بوصة. مع التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الثانوي، وضوابط الظروف، والطرق الوعرة المخصصة للشاشة السفلية مقاس 7.0 بوصات. والنتيجة هي واحدة من أفضل واجهات لكزس في الذاكرة الحديثة.

العيب الوحيد أن زر التشغيل يأتي مرتفعًا جدًا فوق الإطار الرئيسي لنظام المعلومات والترفيه. هذا الأمر قد يسبب الخلط بينه وبين زر الصوت والذي يصعب الوصول إليه قليلاً.

سعر لكزس LX600 في السعودية

تم طرح الفئة الأولى من لكزس ٢٠٢٢ LX600 في الأسواق العالمية عند 96345 دولارًا أمريكيًا وهي الفئة الأكثر مبيعًا. هذا السعر بالكاد بمقدار 3000 دولار عن لكزس LX570، وعلى الرغم من عدم وجود خيار التحكم في الارتفاع ، إلا أنها سيارة أفضل من نواحٍ عديدة. أما في السعودية فيبدأ سعر أول طراز عند 500 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 575 ألف ريال بالضريبة المضافة.

عروض رمضان للسيارات تقسيط لكزس

يمكن تقسيط لكزس ضمن عروض رمضان للسيارات بأقساط شهرية تبدأ من 5 ألاف ريال على 60 شهر بإجمالي 300 ألف ريال. ويدفع الباقي كدفعة أخيرة ودفعة مقدمة. كما يمكن تقسيط لكزس بأقساط شهرية تصل إلى ألف ريال أو أكثر. لكن في هذه الحالة لا بد من دفع 50 % من الثمن كدفعة مقدمة.