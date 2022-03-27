موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهريا 1443 وشروط الحصول عليه عبر وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر مارس 2022، هذا ما يبحث عنه المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتحديث بيناتهم ولمعرفة موعد صرف الضمان لشهر مارس، حيث أن وزارة الموارد البشرية وضعت مواعيد شهرية محددة تضع فيها المعاش للمستحقين بشكل منتظم، وذلك حتى يتسنى لهم صرف مبالغهم حتى يتم شراء ما يلزمهم من مستلزمات الحياة المعيشة لكي يعيشوا حياة كريمة تغنيهم عن السؤال، وحرصت الوزارة على عيش المواطنين في حياة معيشية كريمة لكل مواطن من داخل المملكة العربية السعودية.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهريا 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية سابقا أنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في آخر يوم من كل شهر هجري، وإن صادف هذا اليوم عطلة رسمي أو أسبوعية؛ فقد يتم صرف المعاش قبل أو بعد الميعاد المحدد، وذلك على حسب ما تراه الوزارة الأنسب لمواعيد الصرف، ويتم ذلك بالطبع بعد الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
كيفية إنذار المستحقين بإيداع معاشهم
عملت وزارة الموارد البشرية خدمة إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المعاش تفيد بموعد صرف معاش الضمان المطور كل شهر، وذلك بجانب البيانات التي يتم تحديثها باستمرار، ويجب عدم تخطي تحديث البيانات حتى يتم صرف المعاش في الموعد المحدد له لتفادي أي خطأ يحدث في البيانات المطلوبة، وعلى المستفيد تحديث بياناته في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلامه بالتحديث.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور
وضعت وزارة الموارد البشرية عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الذين يتم اختيارهم، ويتوافق معهم تلك الشروط التي وضعتها الوزارة، كما وضعت الوزارة لجنة ليتم التأكد من البيانات المرسلة من أنها صحيحة، وأن هذا المواطن يستحق فعلا هذا المعاش، ولا يكون صرف هذا المعاش عشوائيا لمن تسول له نفسه هذا، ومن أهم الشروط الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم للمعاش سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم للمعاش ليس مقيم بأي دور إيواء أو رعاية تابعة للحكومة السعودية.
- أن يقل الدخل الشهري للمستفيدين عن قيمة الحد الأدنى لمعاش الضمان على أن يكون 550 لرب الأسرة و1100 لأفراد الأسرة.
- يجب على المستفيد أن يكمل جميع البيانات المطلوبة منه كاملة، وأن يحدث البيانات في موعدها حتى لا يتعرض لاي مشكلة.
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