كم سعر لكزس 2021 تقسيط في السعودية ؟

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عمر شويل - جدة أصبح السؤال كم سعر لكزس 2021 في السعودية هو الأكثر إلحاحًا منذ ظهور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يقود سيارة لكزس LX موديل 2021 رفقة أمير قطر قبل أكثر من عام. هذا الأمر ربما كان السبب في أن ترتفع مبيعات لكزس في السعودية خلال الربع الأول من العام الماضي . ولا يزال الطلب نشطا على لكزس 2021 في السعودية رغم جود طراز حديث وهو لكزس LX600 موديل 2022.

مواصفات لكزس LX موديل 2021

تأتي لكزس 2021 بمواصفات حصرية، أبرز ما يميزها هو المحرك ذي الـ8 سلندرات ، بسعة 5.7 لتر، مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ8 سرعات وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 362 حصانًا، كما تأتي لكزس LX مع نظام القيادة بوضعيات متعددة اقتصادي – عادي – رياضي – ورياضي بلس.

أما عن وسائل الأمان فحدث ولا حرج، حيث تأتي مع وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق و الراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية. إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات وحساس التنبيه عند الخروج عن المسار. ومثبت السرعة النشط مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام. إضافة إلى المرايا الجانبية المجهزة بحساس النقاط العمياء ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة.

كم سعر لكزس 2021 في السعودية؟

يوجد في لكزس LX فئتين كلاهما لهما نفس المواصفات تقريبًا مع اختلافات بسيطة تنعكس بطبيعة الحال على الأسعار التي يمكن أن تكون في حدود 485,990 للسيارة لكزس موديل LX 570 SS Sport أما سعر لكزس LX 570 Black Ed فيصل إلى 511,865 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط LX 570 موديل 2021



يمكن الحصول على لكزس LX تقسيط في السعودية حيث هناك العديد من البنوك التي تقدم تمويل يصل إلى 2 مليون ريال لتمويل السيارات مثل بنك الإنماء ومصرف الراجحي وغيرها من البنوك التي تقدم تغطية بمبالغ كبيرة يمكن أن تكفي لشراء حتى 4 سيارات في القرض الواحد.وعند شراء لكزس تقسيط يجب الأخذ في الاعتبار أن عدد سنوات التقسيط وقيمة الدفعة المقدمة وقيمة الدفعة الأخيرة (دفعة التملك) كلها تؤثر في سعر لكزس تقسيط.

سعر LX600 موديل 2022

تأتي لكزس LX600 موديل 2022 بالعديد من المزايا الحصرية . أما السعر فهو أكثر قليلًا بحوالي 10 آلاف ريال عن LX 570 موديل 2021. يتراوح سعر LX600 ما بين 495 ألف ريال إلى 510 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة. حيث تأتي مع محرك سداسي الاسطوانات، V-6 مزدوج التوربو بسعة 3.4 لتر بقوة 409 حصانًا . وهذا يمنحها ميزة مقارنة مع لكزس LX 570 بسبب الفرق في القدرة الحصانية وعزم الدوران الأقصى.