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موعد صرف المكرمة الملكية للضمان المطور الجديد والذي تقوم المملكة بإطلاقها للمواطنين في المملكة، حيث قام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق المكرمة الملكية في رمضان 1442 بالعام الماضي في الأيام الأولى من شهر رمضان وقام مستفيدي كل من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بصرف المكرمة بالتوازي مع راتب الضمان، ويترقب مستفيدي الضمان المطور تحديد موعد الإيداع في رمضان 1443.
موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي بالسعودية لشهر رمضان 1443 شروط الإيداع
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نظام الاستحقاق فيها، حيث أطلقت نظام الضمان المطور في نوفمبر 2021 بشروط أكثر تخصيصا لشمول أعداد أكبر من المواطنين من فئة محدودي الدخل لراتب ودعم الوزارة كما تم وضع عدد من الشروط والمعايير المحددة لضمان أن يصل الدعم غلى المستحقين وتجنب التلاعب في البيانات.
إقرار الضمان المطور والمكرمة الملكية بالشروط الجديدة
تم إقرار عدد من الشروط والمعايير المالية والاجتماعية الجديدة لمستفيدي الضمان ليتم شمولهم من جديد في الضمان تحت مظلة الضمان المطور، وتكون شروط الضمان لكل من الفرد والأسرة والمرأة والعاطلين كالتالي:
- يجب أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية.
- يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل.
- الالتزام بالحد الأدنى لاستحقاق الراتب بواقع 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد.
- تقوم المطلقة بالاستفادة من راتب الوزارة إذا أثبتت استقلالية المسكن والدخل.
- يكون العاطلين لهم حق في الرواتب إذا استمروا في البحث عن العمل والالتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية.
- لا يجب أن يكون للمستفيدين أملاك عقارية أو أراضي وليس لهم سجل تجاري.
- يكون المستفيدين من الموجودين بشكل مستمر داخل المملكة وغير معتادي السفر خارجها.
قيمة وموعد صرف عطاء الضمان الاجتماعي في رمضان
- تكون قيمة المكرمة الملكية 1000 ريال للأسرة و500 ريال للفرد.
- يتم صرف المكرمة الملكية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، على أن يقوم المستفيد بتسلمها مع راتب الضمان في شهر رمضان الكريم 1443.
- لا يتم صرف المكرمة للذين يخالفوا شروط الإقامة أو الدخل في المملكة وهي الشروط الأساسية للحصول على راتب الضمان المطور.
- يستمر العاطلين في الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتم حصولهم على عمل ثم يتوقف راتب الضمان.
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