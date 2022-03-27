رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية visa.mofa.gov.sa في المملكة العربية السعودية للمقيمين على أراضي المملكة من وزارة الخارجية والتي يتم تقديم تأشيرات الذهاب والعودة وفق عدد من الشروط، حيث قامت وزارة الخارجية السعودية باتفاق مؤسساتها بتنسيق فتح باب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية من الدول التي لم تقم المملكة بحظر السفر منها وغليها.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية visa.mofa.gov.sa وزارة الخارجية بالمملكة

تقوم وزارة الخارجية السعودية بتنسيق التعاملات مع المقيمين والمغادرين والمقبلين لزيارة المملكة، حيث تقوم بإتاحة حجز التأشيرات الإلكترونية للذهاب والقدوم وتتيح العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بها والتي تهدف إلى التيسير والتنظيم للمستخدمين لخدمات الوزارة وحجز المواعيد للمقابلات وغيرها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

خدمات وزارة الخارجية السعودية الجديدة

أتاحت الوزارة المنصات الإلكترونية مواكبة للعصر الحديث وتيسيرا على المستخدمين وتسريعا للإجراءات.

توفير الحجز الإلكتروني لتأشيرة دخول المملكة للزيارات العائلية وطلبات الإقامة أو السياحة.

يتم تنظيم مواعيد المقابلات الشخصية للموافقة أو رفض التأشيرات.

تضع الوزارة عدد من الشروط الخاصة بالدخول إلى المملكة يجب الالتزام بها.

طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية

يقوم المستخدم بالدخول الرسمي على رابط استعلام التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية. يظهر للمستخدم إشعار ضرورة توفر بيانات جواز السفر للراغبين في الحصول على التأشيرة. يجب اختيار “أغلاق الإشعار”. يظهر للمستخدم التعهد بالالتزام بعدد من الشروط والمعايير ويجب الموافقة عليها. يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة واتباع وتسجيل كافة المعلومات المطلوبة. تتيح الوزارة الاستعلام عن قبول التأشيرة برقم الحزاز عبر منصة إنجاز الإلكترونية الرسمية.

شروط قبول طلب الزيارة العائلية