طريقة إلغاء إيقاف الخدمات عبر ناجز وشروط إلغاء الإيقاف 1443 عبر جوالك في دقائق

طريقة إلغاء إيقاف الخدمات هي خطوة تتخذها الدولة تجاه المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بعد ارتكاب أحد الأخطاء التي منعتها الدولة، أو التي تخترق قوانين الحكومة، ويذكر أن هذا القرار لا يؤخذ إلا بعد إعطاء فترة سماح للمواطن وإعطائه مدة كافية للتراجع عن هذا الأمر أو سداد الرسوم التي نتج عنها إيقاف الخدمات، ولا يتم اتخاذ هذا القرار إلا بعد إصدار قرار قضائي بذلك، وتشمل الخدمات التي يتم إيقافها: إصدار وتجديد بطاقات الهوية الوطنية، إصدار أو تجديد جواز السفر وتجديد رخصة القيادة أو تجديد استمارة المركبات، وقد قامت الحكومة بتحديث القوانين الخاصة بإيقاف الخدمات حتى لا تشمل الخدمات الأساسية، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات إلغاء إيقاف الخدمات.

طريقة إلغاء إيقاف الخدمات 1443

يمكن إلغاء إيقاف الخدمات إلكترونيا عبر بوابة ناجز، وذلك كالتالي:

زيارة رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوابة ناجز. تسجيل الدخول إلى المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار أيقونة إيقاف التنفيذ. قم بإدخال البيانات المطلوبة. اضغط على طلب إصدار رفع إيقاف الخدمات.

فيديو طريقة إلغاء إيقاف الخدمات

إجراءات إيقاف الخدمات

تتم عملية إيقاف الخدمات عن المواطن وفقا لعدة إجراءات، وهي:

صدور حكم قضائي من قبل الجهة الحكومية بإيقاف الخدمات.

إبلاغ المواطن بقرار إيقاف الخدمات، والتواصل معه من أجل سداد الرسوم المطلوبة.

إيقاف الخدمات عن المواطن نتيجة ما اتخذه بشأن الدولة سواء بارتكاب جرائم قضائية أو التقاعس عن سداد الرسوم الخاصة به.

تقوم المحكمة القضائية بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بإيقاف الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن عملية إيقاف الخدمات لا تشمل الخدمات الأساسية الخاصة بالتعليم أو العلاج، كما أن عملية إيقاف الخدمات لا يطبق على المرأة الحامل، بل يتم الانتظار حتى تضع مولودها وفقا للضوابط الجديدة.

شروط إلغاء إيقاف الخدمات

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إلغاء إيقاف الخدمات التي تعرض لها المواطن إذا تحققت الشروط التالية: