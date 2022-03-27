نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الترقيات في السعودية 1443 عبر نظام فارس ومنصة مسار بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الترقيات في السعودية 1443 ، يقصد به الترقيات الخاصة بوظائف وزارة التعليم 1443 والتي يبحث عنها جميع العاملين بالقطاع فور الإعلان عن ترقية ما يصل إلى 15.88 موظف وموظفة مسجلين في ديوان الوزارة، هذا وقد تم الإعلان فيما سبق عن ترقية ما يصل إلى 16.984 موظف وموظفة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على خطوات الاستعلام عن ترقيات موظفين التعليم في السعودية 1443 بكل سهولة من خلال منصة مسار الالكترونية.

الاستعلام عن الترقيات في السعودية 1443

قدمت وزارة التعليم السعودية مزايا رائعة تساعد في تطوير التعليم والعلو من شأنه، ولتعزيز جودة التعليم اهتمت كثيرًا على توفير كل الأمور التي تجعل المعلم يشعر بمكانته، ومساعدته على تحسين مكانته الاجتماعية، عن طريق تحسين الراتب، وفكرة الترقية التي تم منحها لعدد من العاملين في قطاع التعليم فرصة عظيمة لتنمية مهارات العاملين والسباق للفوز بالترقية والتي في المقابل سيكون لها أثر إيجابي كبير على الراتب وبهذا يستفيد الموظف وأيضًا سيستفيد المتلقي سواء أكان طالب أو مواطن إذا كان الموظف إداري.

ولقد أتاحت الوزارة فرصة الاستعلام عن الترقيات من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الالكتروني ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

ثم ادخال رقم السجل المدني، أو إدخال رقم الهوية.

الضغط على استعلام.

الانتظار حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالموظف، والتي من بينها حدوث الترقية.

خطوات الاستعلام عن الترقيات في السعودية 1443 عبر نظام فارس

باعتبار نظام فارس أفضل نظام إلكتروني قائم بكل الخدمات التعليمية عبر الموقع الالكتروني الخاص بالنظام، أتاح هو الآخر معرفة حدوث الترقية من خلاله، لذا يجب زيارة الموقع الرسمي لنظام فارس :-

تسجيل الدخول عبر الموقع بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم إدخال كل البيانات الخاصة بالموظف.

يجب إدخال رمز التحقق ثم الانتقال للصفحة الشخصية.

ثم المرور للأسفل والضغط على الترقيات ثم اختيار الخدمة الذاتية للترقية.

بعدها يتم الضغط على خيار قرار الترقية.

ثم الانتظار حتى ظهور الترقية والرد بالقبول أو الرفض.

خطوات الاستعلام عن الترقيات في السعودية عبر منصة مسار

منصة مسار من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر إمكانية إجراء كل الخدمات الحكومية من خلالها، من أجل تسهيل كل الأمور على الأفراد ولكل العاملين بالجهات الحكومية، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة هي إمكانية الاستعلام عن الترقيات في السعودية، والتي تتطلب زيارة موقع منصة مسار الإلكتروني ثم إتباع الخطوات الآتية:-

يجب تسجيل الدخول من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد.

بعدها يجب إدخال رقم السجل المدني في المكان المخصص له.

سيتوجب إدخال كل البيانات الخاصة بالموظف مثل اسم المستخدم، رقم الهوية، الرقم السري.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعدها سيتوجب الضغط على خدمة الترقيات، وقراءة كل الإعلانات الخاصة بالترقية، والتعليمات الخاصة بالوظائف.

بعدها يتم تحديد الرغبة الوظيفية ثم الانتظار دقائق حتى يتم التفاصيل الخاصة بالترقية.

خطوات التقديم على الترقية من خلال منصة مسار

من ضمن الخدمات الالكترونية التي توفرها منصة مسار، التقديم على الترقية من خلالها، من خلال خطوات بسيطة، عن طريق زيارة المنصة ثم إتباع ما يلي:-