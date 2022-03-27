التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد و خطوات طلب الانسحاب من فرصة تطوعية

التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد يمكن من خلال رابط التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التعرف بشكل أقرب على المنصة الإلكترونية التي تقدم عددًا من الأعمال التطوعية، بهدف الربط بين الأفراد المتطوعين وبين الجهات التي توفر الفرص التطوعية، بإشراف حكومي متعدد، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وزيادة الثقة بين الأفراد، وأيضا حماية حقوق المتطوع، إن المنصة الوطنية للعمل التطوعي هي واحدة من المنصات الخدمية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تماشيا مع رؤية 2030، لتكون حاضنة للعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، وتوفر بيئة تفاعلية وجاذبة له، ويكمن دورها الأساسي في تنظيم العلاقات بين كافة الجهات والأفراد المشاركين في العمل، كما يمكن التعرف علي كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة و خطوات إنشاء حساب في منصة الحماية الاجتماعية.



التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد

يمكن للمواطنين والمقيمين التسجيل في منصة العمل التطوعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول مباشرة إلى المنصة الوطنية للعمل التطوعي. ثم النقر على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية. الضغط على تبويب اختيار متطوع من القائمة المنسدلة. ثم النقر على سجل الآن. تحديد ما إذا كان المستفيد مواطنا سعوديا أو مقيمًا. ثم إدخال رقم الهاتف. الضغط على زر التسجيل. إدخال رقم التحقق المرسل على الهاتف، ومن ثم النقر على تحقق. كتابة بيانات الفرد المتطوع المطلوبة. إنشاء كلمة المرور للحساب، ومن ثم تأكيدها. النقر على أيقونة التالي، ثم اتباع التعليمات لإنشاء حساب على منصة العمل التطوعي.

خطوات طلب الانسحاب من فرصة تطوعية

تمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمتطوع إمكانية الانسحاب من الفرصة التطوعية وذلك من خلال اتباع ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى رابط التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي. ثم تسجيل الدخول للمتطوع إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل بأبشر. ثم النقر على زر تحقق. اختيار الفرصة المسجلة من قائمة مزيد. اختيار الفرصة من قائمة الفرص المسجلة الضغط على “انسحاب”.

طريقة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية فرصة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، سواء للجهة المشرفة على التطوع، أو الجهة الموفرة لفرص التطوع، أو الشخص المتطوع، حيث خصصت حساب كل منهم يتوجب التسجيل عليه.