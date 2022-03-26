نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء مديونية القرض العقاري أبرز الشروط من البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء مديونية القرض العقاري من الحلول المقدمة عن طريق الكثير من البنوك في السعودية، فهناك شراء مديونية عقارية بنك الأهلي بالإضافة إلى أن بنك البلاد أعلن عن تقديم برنامج سداد المديونية للتمويل العقاري في ضوء المنتجات التمويلية الجديدة، وأتاح عدد كبير من الشروط للقبول في هذا البرنامج، فإن كنت تسأل كيف تتخلص من القرض العقاري وتوحد المديونية بقسط واحد لدى بنك البلاد فينبغي أن تتعرف على شروط تحويل مديونية القرض العقاري وخصوصًا شراء مديونية عقارية بنك الراجحي أو بنك البلاد كما سنوفره لكم.

شراء مديونية القرض العقاري بنك البلاد

يمكن تثبيت الأقساط لدى بنك البلاد فيما يخص التمويل العقاري، وحدد البنك عدد من الشروط من أجل راحة عملاءه، ومن أجل قبولهم في برنامج سداد المديونية للتمويل العقاري بمزايا عديدة فمن أهم مميزات شراء مديونية القرض العقاري لدى البنك ما يلي:

قد توافق المنتج مع الضوابط الإسلامية والتي قامت اللجان الشرعية بتحديدها من قبل وخصوصًا لدى البنك.

فترة سداد قيمة التمويل 25 سنة، كما أن قيمته تبلغ ثلاثة مليون ريال سعودي.

الجهات المعتمدة يمكنها أن تحصل على التمويل بدون تحويل الراتب، كما أن جميع العملاء يمكنهم الاستفادة بدون كفيل.

شروط سداد مديونية التمويل العقاري بنك البلاد

يسر البنك جميع الشروط المطلوبة من أجل القبول في نقل المديونية العقارية إلى بنك البلاد وهذه الشروط والأحكام طُرحت من خلال رابط برنامج سداد المديونية للتمويل العقاري وهي كما يلي:

الراتب الشهري الإجمالي للعملاء المتقدمين بالطلب ينبغي ألا يكون أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

سن العملاء لا يقل عن العشرين.

فتح حساب جاري من خلال البنك قبل التقدم للحصول على التمويل.

العمل في أحد القطاعات المعتمدة، ولا يشترط أن تكون حكومية، فيتم قبول عملاء الجهات الحكومية والجهات الخاصة.

ضرورة أن يكون العقار السكني واقع في أحد النطاقات المعتمدة عند البنك.

ومن أجل سرعة إتمام كافة الإجراءات لا بد من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منها بطاقة الهوية وبطاقة العمل إن كان العميل منتسب إلى الجهات العسكرية، وخطاب تعريف من العمل شامل الراتب ومتى ينتهي التعاقد أيضًا.