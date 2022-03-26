خطوات التسجيل في حملات حج الراجحي 1443 والأوراق والمستندات المطلوبة

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طريقة التسجيل في حملات حج الراجحي 1443 التي تقدمها للمواطنين السعوديين بشكل مجاني من أجل زيارة بيت الله الحرام في موسم الحج، حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين في المملكة يقومون بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن الأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة التسجيل في هذه الحملات.
شروط حملات حج الراجحي 1443
تقدم مؤسسة الراجحي الخيرية إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية مجموعة من حملات الحج المجانية للمواطنين الغير قادرين على القيام بالذهاب إلى موسم الحج، وقد وضعت المؤسسة عدد من الشروط التي لابد من توافرها وهي تتلخص في النحو التالي:-
- يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- إن لم يسبق له الذهاب إلى موسم الحج من قبل.
- يشترط إن يكون ليس لدية القدرة المالية على سداد رسوم الحج.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وعمر التابع لا يقل عن 16 سنة.
- يجب إن لا يكون دي المتقدم سجل تجاري أو سجل ضريبي.
- في حالة إقامة المواطن خارج المملكة يجب إن يكون قد مر ثلاث أشهر على تواجدة داخل المملكة للتقديم.
المستندات المطلوبة للتسجيل في حملات الحج المجانية
يوجد عدد من المستندات التي لابد من توافرها وذلك لأن يتم التقديم، وتكون هذه المستندات تبعاً للأتي:-
- شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.
- عدد 2 صورة شخصية بقياس 4*6 بخلفية بيضاء.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- موافقة صاحب العمل على الذهاب لموسم الحج
خطوات التسجيل في حملات حج الراجحي 1443
هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل التسجيل في الحملات المجانية للحج المقدمة من مؤسسة الراجحي، حيث إن هذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الراجحي على شبكة الأنترنت.
- اختيار التسجيل في حملات الحج المجانية من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمتقدم.
- تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك في الحقول المخصص لها.
- بعد ذلك كتابة كافة البيانات الخاصة بالتابعين وعددهم.
- رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر علي زر التسجيل.
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