طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa بداية من شهر نوفمبر 2021 على أن تستمر عملية التقديم إلى غاية شهر مايو 2022، فبمجرد إعلان مجلس الوزراء السعودي عن تحديث نظام الضمان الاجتماعي المطور وإدخال عليه العديد من التعديلات لتوجيه الدعم مباشرة للفئات الفقيرة والمحتاجة طبقا لما جاء به برنامج المملكة 2023، وقد عرف محرك بحث جوجل في السعودية ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من أجل الحصول على الدعم شهريا، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم كامل التفاصيل المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنه في الأيام القليلة الماضية، حيث تسعى الجهات الوصية في المملكة للتحقيق العدالة الاجتماعية مساعدة كافة الفئات الأشد احتياج بالإضافة إلى ذلك تسعة وزارة الموارد البشرية إلى تدريب وتأهيل كافة المستحقين للدعم ومتابعتهم من أجل تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين وفق خطة مدروسة وبالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعية “هدف”.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

من خلال التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وفق الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية يستطيع كافة المستحق للدعم الحصول على معاش الضمان شهريا، ومن أجل التقديم على الضمان المطور ما علكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة وزارة الموارد البشرية السعودية، ثم الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية ثم نضغط على تسجيل حساب جديد

كتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ودقيق من ضمنها:

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

رقم الجوال.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

بعدها يتم كتابة رمز التحقق

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام

ثم الضغط على مربع تسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التأكيد

يجب إدراج الرمز المرسل إليك والضغط على تأكيد.

وبذلك تكون قد سجلت في منصة الضمان الاجتماعي الجديد

ثم قراءة كافة المعلومات والأحكام والشروط

النقر على مربع الدخول للخدمة.

ثم الضغط على مكتب الضمان التي ترغب بها وتختار الفئة

بعدها يتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالعائلة والضغط مباشرة على المتابعة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك

يجب أن تقوم برفع الملفات والمرفقات المطلوبة.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها

النقر على تقديم الطلب.

وأخيرا يجب الاحتفاظ على رقم الضمان الاجتماعي سوف يتم استخدامه في خدمة الاستعلام عن البيانات.

يمكنك الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يبين لك الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

لكل مسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 تسجيل الدخول على مواقع الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة النفاذ الوطني باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة الضمان المطور الجديد. ثم النقر على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. بعدها الدخول عن طريق كلمة المرور ورسالة. كتابة رقم الهوية أو الإقامة. إدراج كلمة المرور لحساب المُستفيد في منصة أبشر. ثم النقر على زر تسجيل الدخول. إدخال رمز التحقق والضغط على متابعة. الانتظار حتى تحميل واجهة الحساب الشخصي.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية في شهر نوفمبر 2020 عن الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي يريد الحصول على معاش الضمان المطور، حيث يهدف هذا البرنامج لدعم الأسر المحتاجة ذات الدخل الضعيف ومن أجل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد يجب أن تتوفر العديد من الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

الجنسية السعودية وتوجد استثناءات من ضمنها:

بالنسبة للمرأة الغير سعودية ومتزوجة من رجل سعودي.

كذلك المطلقة أو الأرملة الأجنبية ولديها أولاد سعوديون.

أيضا أبناء الأرملة وأولاد المطلقة السعودية من رجل أجنبي.

الأفراد الذين لديهم إعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الحاصلين على بطاقات تنقل.

مقيما إقامة دائمة داخل المملكة

استفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية السعودية والمتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء

الالتزام التام ببرامج التأهيل والتدريب وبعدها عملية التوظيف.

كل فرد من أفراد الأسرة يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها أسرته لن يؤثر ذلك على استحقاق معاش الضمان للأسرة.

يجب أن لا يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للراتب الضمان وهو 1100 ريال للعائل و550 ريال سعودي

عدم الإقامة في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التابعة للدولة السعودية.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق راتبا مستقلا.

لا يحوز على أصول مالية ذات قيمة عالية.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط

تم أتاحت رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وذلك باتباع مجموعة من الخطوات جاءت على النحو التالي:

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

من أعلى الصفحة الرئيسية نختار الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على خيار “الاستعلام عن معاش الضمان”.

بعدها يتم كتابة رقم السجل المدني

ثم النقر على زر الاستعلام.

ستنتقل إلى صفحة جديدة سوف تتطلع من خلالها على النتيجة

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع كل مواطن سعودي يتوفر على جميع شروط نظام الضمان الاجتماعي وتم قبوله للاستفادة من الدعم والحصول على راتب الضمان المطور احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد الذي يتم صرفه شهريا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث حددت آلية حساب معاش الضمان من خلال جمع قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد العائلة المستفيدة مع خصم خمسون في المئة من قيمة الدخل الشهري مع إضافة ذلك الدخل إلى المجموع الكلي للدخل غير المكتسب كما هو موضح في الصورة أدناه.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك.

سجل في النظام من خلال الرابط التالي:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/7geQlXfH2M — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك.

سجل في النظام من خلال الرابط التالي:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/7geQlXfH2M — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

آلية تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على الملف الشخصي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية إدخال كافة المعلومات والبيانات الشخصية اللازمة حسب حالتك. سيتم النظر في الاعتراض من قبل لجنة المختصة تابة لوزارة الموارد البشرية السعودية. وأخيرا سيتم إشعارك بالنتيجة في الوقت المحدد.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه لموضوع مهم جدا بالنسبة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق الدعم المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية بعد معرفة طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443.