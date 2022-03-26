خطوات تقديم شكوى على بنك في السعودية ورابط تقديم الشكوي

خطوات تقديم شكوى على بنك في احد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية لا يعلمها الكثير من عملاء هذه البنوك، فعندما تواجه احد عملاء البنوك في السعودية أي من المشاكل المتعلقة بالخدمة أو إي أمر ما في البنك لا يعلم إلي أين يذهب ويعرض شكواه في هذا الأمر، فبعض العملاء على سبيل المثل تواجههم مشاكل عند فتح حساب في البنك، ومن هذا المنطلق قامت مؤسسة النقد العربي في المملكة بتوضيح خطوات هذا الأمر وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها، حيث كان يظن اغلب عملاء البنوك السعودية أن تقديم الشكوى للبنك أن الأمر روتيني ولا ينظر فيه وهذا خطأ شائع كبير حيث أن الشكاوى يتم متابعتها من قبل الإدارة بشكل مباشر ولتقديم أي شكوى هناك مجموعة من الخطوات سنقدمها لك من خلال السطور التالية.

خطوات تقديم شكوى على بنك في السعودية

واستنادا إلى خطة المملكة في تطوير معظم الخدمات الحيوية التي يستخدمها المواطن السعودي وحتي المقيمين في المملكة، أصبحت كل البنوك العاملة على الأراضي السعودية تعرض خدمة الشكوي والمقترحات على مواقعها الإلكترونية الرسمية وهذا جاء بتعلمات مباشرة من البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي)، والخطوات التي يجب اتبعها عند تقديم الشكوي هي كما يلي:

يقوم العميل بالدخول على صفحة الشكاوى البنكية الخاص بالبنك الذي أريد أن أقدم فيه الشكوى.

ثم بعد ذلك يقوم العميل باختيار نوع الشكوى الذي يريد أن يقدمها مهما كانت.

يختار العميل الفرع الذي يريد أن يتقدم فيه بالشكوى ضده.

وبعد ذلك يقوم العميل بملأ البيانات وكذلك المعلومات الإلزامية، ويضيف أيضًا المرفقات التي تخص الشكوى.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على اختيار (تقديم الشكوى).

يرسل العميل المشكلة إلى البنك، ويأتي دور البنك في معالجة الشكوى وليس ذلك فقط بل يتولى مسؤولية الرد على العميل، ويتاح للعميل أن يتفقد الشكوى الذي قدمها من خلال الموقع حيث يقوم بإدخال رقم الشكوى، وللعميل كامل الحرية في حالة قبوله أو تصعيده إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي حالة أن قام العميل بتصعيد الشكوى لمؤسسة النقد التابعة لبلده، حيث تقوم المؤسسة بمراجعة الشكاوى، ومن ثم توجيهها مرة أخرى للجهات المختصة في البنك، وبعد ذلك يقدم البنك الرد المناسب التي تتمثل في وجهة نظره، ويمكن لمؤسسة النقد أن تتولى المراجعة وكذلك فحص الشكاوى، وكذلك أن تقوم بإرسال الرد للعميل وأن تخطره بالرد، كما يمكن للعميل مراجعته من خلال موقع مؤسسة النقد.

رابط تقديم شكوي في بنك

يمكنك عزيزي القارئ أن تقوم بالتقديم على الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال الروابط التالية:-