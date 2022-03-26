 بأمر من ملكي إعفاء من سداد باقي أقساط قرض الراجحي لجميع المواطنين/ طريقة التقديم

اعفاء بنك الراجحي السعودي، منذ قبل اصدر بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية قرار اعفاء لعملائه المستحقين من سداد جميع الأقساط المتبقية عليهم، والتي قد تم إصدار هذا القرار بأمر ملكي من سيادة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من اجل مساندة فئة محددة من المواطنين الغير قادرين علي سداد باقي الأقساط من القرض وليس لجميع العملاء، حيث انه لفي ظل الظروف التي تمر بها جميع البلدان وتأثر الأحوال الاقتصادية التي تمس الكثير من المواطنين في أعمالهم وتأثر به أحوالهم المادية وجعلتهم غير مقتدرين عن سداد باقي أقساط القرض، لذلك تم إصدار قرار من الاعفاء التي تم اتخاذه من قبل الديوان الملكي السعودي، ولان العديد من العملاء يقومون بالبحث عن كيف يتم تقديم طلب الاعفاء لبنك الراجحي، لذلك سوف نوضح افضل جميع تفاصيل الخاصة بطلب الاعفاء من خلال مقالنا.

أحكام الموافقة علي طلب الاعفاء من بنك الراجحي

يمكن للعميل تقديم طلب الاعفاء للعملاء الذين تأثرت أوضاعهم بعد ظهور فيروس كرونا المستجد التي جعل الكثير غير قادر عن سداد باقي الأقساط.

لا بد من تقديم العميل بعض المستندات والوثائق التي تثبت ان العميل يمر بأذمات مالية سيئة تجعله غير قادر علي سداد الأقساط المتبقية.

عملاء بنك الراجحي الذين لم يتم لهم قبول طلب الاعفاء

عند إصدار بنك الراجحي لتقديم اعفاء لعملاءه، أوضح ان الاعفاء يقدم لفئة محددة من المواطنين وليس الجميع، حيث تم وضع قائمة بعدد الحالات الذين لم يتم قبول لطلبهم للإعفاء من بنك الراجحي، وسوف نوضح كالتالي:

لم يتم قبول طلب الاعفاء في حالة انتحار العميل. الوفاة نتيجة الإدمان لم يتم قبول طلب العميل للإعفاء.

كيفية التقديم للحصول علي اعفاء بنك الراجحي السعودي

يبحث الكثير من العملاء عن طريقة التقديم لطلب الحصول علي تمويل مصرف الراجحي، ولاكن يتطلب الي بعض المستندات أيضا وسوف نوضح جميعها كالتالي: