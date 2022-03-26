نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواعيد الجديدة | دوام رمضان الحكومي في السعودية 1443 _ 2022 في المقال التالي
تم تحديد مواعيد دوام رمضان الحكومي 1443 _ 2022 في السعودية حسبما جاء عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما أنه قد تم تحديد مواعيد الدوام في المدارس سواء للطلاب أو الإداريين، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية.
دوام رمضان الحكومي في السعودية 1443 _ 2022
صرحت وزارة الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية عن أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية لعام 2022 وذلك في النقاط التالية:
- تم تحديد مواعيد الدوام في القطاع الحكومي ليصبح خمس أيام من الأحد وحتى الخميس.
- تم تحديد ساعات العمل لتكون خمس ساعات فقط وذلك في شهر رمضان فقط.
- يبدأ الدوام في المؤسسات الحكومية بالمملكة خلال شهر رمضان منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
أوقات دوام رمضان في القطاع الخاص في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد العمل في المؤسسات والشركات الخاصة بالمملكة خلال شهر رمضان لتكون على النحو التالي:
- تم تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص لتكون 6 ساعات وذلك في حالة العمل اليومي.
- أما في حالة اعتماد نظام العمل الأسبوعي من قبل صاحب العمل فهي تصبح بمعدل 36 ساعة عمل أسبوعيا وذلك خلال شهر رمضان.
- كما أن الوزارة قد صرحت أن أوقات العمل في شهر رمضان الكريم لغير المسلمين تكون 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا على حسب نظام العمل المتبع في المؤسسة.
تعديل نظام العمل السعودي
قامت وزارة الموارد البشرية بعمل استطلاع رأي عن نظام العمل بالمملكة العربية السعودية وبناءا عليه تم إضافة الكثير من التعديلات عليه ليأتي بالشكل التالي:
- ممنوع عمل الموظفين والعمال في أي من قطاعات العمل سواء الحكومي أو الخاص لأكثر من 8 ساعات يوميا.
- لا يجوز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة وذلك في حالة تطبيق نظام العمل الأسبوعي.
- تخفيض ساعات العمل للعاملين بالدوام اليومي في القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخمس ساعات فقط خلال شهر رمضان.
- من الجدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تكييف ساعات العمل مع الموظفين بشرط أن لا تتجاوز ساعات العمل المقررة من قبل الوزارة.
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