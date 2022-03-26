نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم ، يتساءل الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات الممنوحة من قبل البنك لكافة عملائه بلا شروط ونظرا لتساؤل الكثير عن طريقة فتح الحساب فقررنا كتابة المقال لتوضيح على القارئ عن عملية إنشاء الحساب حيث يقدم البنك الأهلي العديد من الخدمات للمقيمين في المملكة العربية لسعودية وذلك من أجل الاستفادة من الحساب، وقد قام أيضا بعمل مزايا التي يقدمه البنك الأهلي للمقيمين في المملكة العربية السعودية وتعتبر أول مزايا التي يقدمه البنك للجميع وهي جعل الخدمة بصورة إلكترونية للتسهيل عليهم في الوصول لها وتنفيذها من خلال الجوال أو عبر الجهاز الإلكتروني المستخدم وبمجرد الاتصال بالإنترنت، كما يقدم أيضا مزايا الحساب الإسلامي الذي يخضع للهيئة الشرعية في المعاملات الخاصة به بصورة مباشرة من قروض وتمويلات شخصية أو حتى الأهلي كابيتال عبر الأهلي تداول وذلك لضمان دخول المواطن والمقيم في سوق الأسهم السعودي أو السوق العالمي، ويخضع البنك في كل تصرفاته للهيئة الشرعية بالمملكة من أجل ضمان سير العملية بصورة إسلامية صحيحة، وخلال المقال سنقوم بتعريف القارئ على العملية الصحيحة من أجل إنشاء الحساب والاستفادة منه من خلال الجوال أو الإنترنت كما ذكرنا ويمكن للقارئ أيضا فتح حساب الراجحي للمقيمين.

خطوات إنشاء حساب في البنك الأهلي الوافدين

يتميز المصرف أو البنك الاهلي بالخدمات الإلكترونية وسهولة الوصول لها والاستعلام والاستفسار عبر خدمة العملاء والمتاحة 24 ساعة للعميل عبر رقم الأهلي المجاني لكافة العملاء أو عبر القنوات والبريد الإلكتروني والدعم الفني لكل عملاء المصرف وذلك لتلبية الاستفسارات والاستعلامات والشكاوى الخاصة بالمواطن أو المقيم على حد سواء وقد قام المصرف باستقدام أيضا التطبيق الإلكتروني للعميل لإدارة حسابه وتسهيل تعاملات المصرف عبر الإنترنت وعمل كشف الحساب المختصر أو إجراء التحويلات ودفع المديونيات من خلال الجوال ولمعرفة طريقة فتح حساب في البنك الاهلي السعودي قم باتباع الآتي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري.

ثانيا ادخل على الحسابات.

ثالثا اختر خدمة فتح حساب جاري عبر الإنترنت.

رابعا سيتم تحويلك على صفحة التسجيل وإنشاء الحساب الجاري الخاص بك.

خامسا بكتابة رقم الهوية الوطني التابعة لك بصورة صحيحة.

سادسا باختيار نوع التاريخ الذي تود إضافته كتاريخ ميلادي لك.

سابعا بإدخال تاريخ الميلاد.

ثامنا بإدخال رقم الجوال المسجل باسمك.

تاسعا بقراءة الشروط والأحكام والضغط على الموافقة.

عاشرا بكتابة الرمز التأكيدي الذي سيتم إرساله على جوالك.

بعدها بالضغط على التالي وكتابة العنوان المسجل في الصفحة المخصصة.

بتأكيد عنوانك عبر العنوان الوطني.

ثم سيتم تحويلك على صفحة الوظيفة وكتابة التفاصيل المالية وسبب تسجيلك لدى الأهلي.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية التسجيل في المصرف عبر الإنترنت، ويمكنه الإطلاع على الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة للمقيم.

شروط فتح حساب البنك الأهلي التجاري للمقيم

يقوم المصرف بعمل بعض الشروط والمتطلبات للمتقدم على فتح الحساب من أجل الاستفادة منه بالصورة الأفضل ومن أجل فتح حساب في البنك الأهلي التجاري، وتم الإعلان عن الشروط عبر الإنترنت للتسهيل على الراغبين في فتح الحساب صهوة الوصول للبيانات والاستعلام عنها وقراءتها ومن أجل معرفة شروط حساب في البنك الأهلي التجاري للمقيم فهي كالآتي:

أولا أن يكون للمتقدم هوية مقيم سارية على الأقل لمدة 30 يوما.

ثانيا أن يكون لديك حساب مسجل لدى أبشر.

ثالثا أن يكون لديك أيضا حساب مسجل في العنوان الوطني.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل تفاصيل وطرق التسجيل وشروط إنشاء الحساب الجاري عبر الإنترنت بصورة صحيحة، ويمكن للقارئ التسجيل في العنوان الوطني إلكترونيا.