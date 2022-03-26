مدة الضمان الاجتماعي الجديد والمطور والفئات المستفيدة من الدعم وطريقة التحديث. يعتبر دعم الضمان الاجتماعي هو أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم لمواطني المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة وكذلك المساعدات. فلقد تهدف الحكومة السعودية إلى أرتفاع مستوى الدخل للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط. كما تعمل من أجل تقديم لهم يد العون لتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة. ويأتي دعم الضمان الاجتماعي على رأس جميع هذه الخدمات والمساعدات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تحديث الضمان الاجتماعي وكذلك الفئات المستفيدة من الدعم وكذلك فترة الدعم. كما يمكنك التعرف أيضاً على تملك سيارة من الضمان الاجتماعي وأهم الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

مدة الضمان الاجتماعي الجديد والمطور

تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها العديد من المبادرات والمؤسسات التي تهدف إلى تقديم للمواطن السعودي جميع سبل الدعم. كما تعمل على توفير لهم حياة إجتماعية ومادية كريمة وكذلك زيادة نسبة الدخل لديهم. ويعتبر دعم الضمان الاجتماعي أحد أهم هذه الخدمات. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. وكان قرار الضمان الاجتماعي الجديد بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إنه سوف يتم إستمرار حصول المستحقين على دعم الضمان الاجتماعي لفترة عامين.

الفئات المستفيدة من الدعم

وحرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على وصول الدعم لمستحقيه. فقد قامت الوزارة بتحديد الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ويمكننا عرضها كما يلي:

الأسرة التي لاتمتلك عائل

الأيتام وليس لديهم دخل ثابت

الغير قادر على العمل

من وصل لسن المعاش ولا يحصل على معاش من جهة أخرى

الأرامل والمطلقات وليس لديهن عائل.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي