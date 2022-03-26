عروض سيارات هيونداي بدون دفعة أولى ولا كفيل بأقل راتب وقسط شهري بسيط

عروض سيارات هيونداي بدون دفعة أولى ولا كفيل من شركة المجدوعي للسيارات (توكيل هيونداي) بمختلف الطرازات والموديلات الحديثة، حيث يقدم البنك الأهلي السعودي عروضه الخاصة والحصرية طوال العام على القروض بشكل عام وتشمل تمويل السيارات بالتعاون مع بعض الشركات والوكلاء والمعارض لتقديم أفضل عرض لتمويل السيارة بدون مقدم ولا رسوم بالإضافة أن البنك لا يشترط على العميل تحويل راتبه بل يتيح القرض للسعوديين والمقيمين من الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص وذلك متاح الحصول على أكثر من مركبة حسب الدخل الشهري والضوابط التي تمكن العميل من السداد بحيث لا تؤثر على الظروف بشكل ثقيل أو تؤدي إلى التعثر المادي في السداد، لذلك يتم عمل إقرار للعميل بالالتزامات الشخصية قبل الحصول على القرض.

عروض سيارات هيونداي بدون دفعة أولى ولا كفيل من البنك الأهلي السعودي

يقدم البنك الأهلي السعودي عروض خاصة على تمويل السيارات كيا بدون مقدم ولا كفيل وأتاح إمكانية عدم تحويل الراتب، وعلى حسب الشركة المتعاقدة بدون رسوم إدارية، فيما يوفر الأهلي السعودي تلك العروض من خلال شركات (شركة محمد يوسف ناغي – الوعلان – قرض سيارة تويوتا بدون مقدم ولا رسوم – مازدا – هافال)، بمميزات كثيرة تخص البنك بالإضافة إلى المزايا عبر الشركة نفسها مثل إعطاء العميل تغطية تأمينية شاملة على السيارة، القرض إسلامي 100%، فترات سداد من سنة وحتى 5 سنوات بأقساط تتناسب مع دخل العميل، تمويل تأجير السيارات مع الوعد بالتملك وإتاحة خيارات متعددة لذلك، يتيح الأهلي السعودي تمويل المتقاعدين أيضاً حتى عمر 70 سنة، بالإضافة إلى قرض بدون كفيل للسعوديين وغير السعوديين.

شروط تمويل سيارات هيونداي بدون دفعة أولى ولا كفيل

يقدم البنك الأهلي عروض السيارات 2022 في السعودية من خلال الوكلاء والشركات والمعارض المعتمدين لديه، الذين يشملون كافة انواع السيارات بجميع الطرازات والموديلات الحديثة، لكي يتيح لك سهولة اختيار المركبة التي تريدها وتسهيل الإجراءات ثم الإنطلاق بها كما تشاء.

كيفية طلب تمويل سيارة هيونداي بالتقسيط البنك الأهلي السعودي