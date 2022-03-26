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عمر شويل - جدة المالية توضح رابط التسجيل في منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني وأهم خدماتها، تنتشر وزارة المالية السعودية الخدمات المحوسبة في جميع الدوائر الحكومية بالمملكة العربية السعودية لتكون منظمة مفيدة مليئة بالخدمات والقوائم، يمكنك التعرف على المزيد من خلال متابعة هذا المقال للنهاية.

منصة اعتماد

هذه منصة حكومية معتمدة وتعمل كمنصة الكترونية مرتبطة بالخزينة، وذلك لكونها تعمل على تقديم العديد من الخدمات المقدمة في التحولات الإلكترونية، وهي تقوم بذلك، فهي منصة للبحث عن التحولات التجارية.

وتناقش كل الأخبار المتعلقة بالخزينة والموازنات العامة والميزانيات للمؤسسات العامة التي تعمل رقمياً، والعديد من الخدمات الأخرى.

خدمات منصة اعتماد

كما ورد في الفقرة السابقة، تهدف هذه المنصة إلى تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالخزينة، بعض هذه الخدمات مذكورة أدناه:

اعمل على إصدار ضمانات بنكية إلكترونية على موقع صاحب العمل.

الترويج للمطالبات المالية.

قبل أن تبدأ العمل، تأكد من حصولك على رقم العقد.

يمكن لعملاء مصرف الراجحي والبنوك الأخرى الحصول على خدمات الضمان البنكي من خلال المنصة.

خدمة الحصول على معلومات حول الحقوق المالية للموظفين.

أيضا خدمة التوثيق.

خدمة منصة اعتماد

يمكن تقسيم خدمات المنصة إلى الخدمات الإلكترونية الثلاث التالية:

خدمة معتمدة من الدولة.

الموافقة التجارية.

شهادة شخصية.

التسجيل في منصة اعتماد

يمكنك استخدام العديد من الخدمات التي توفرها المنصة عن طريق تسجيل الدخول باتباع الخطوات التالية:

اتبع رابط المنصة sa.

أدخل رقم التعريف القومي وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فيمكنك الوصول إلى حسابك عن طريق تسجيل الدخول عبر وصول واحد على هذا الرابط

لذلك، يمكنك إدخال التفاصيل واستلام التحقق من الحساب عبر رسالة نصية والحصول على الموافقة كمستخدم جديد على النظام الأساسي.

مساهمات منصة اعتماد

قدمت المنصة الكثير من المساهمات، وهذا ما فعلته:

يعمل على تحسين كفاءة الإنفاق في جميع الجهات الحكومية.

سنبدأ في توحيد الإجراءات والعمل على تبسيطها.

شفافية المنافسة الحكومية.

أيضا تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للدولة.

العمل على التبادل المنتظم لدعم المشاريع الحكومية.

منصة اعتماد أوامر الإركاب

يمكن لجميع موظفي القطاع العام العمل على إصدار أوامر الهبوط إلكترونيًا من خلال المنصة، حتى يتمكنوا من: