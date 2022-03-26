نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير دعم المساعدة المقطوعة وموعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معايير دعم المساعدة المقطوعة، موعد صرف المساعدة المقطوعة أكثر ما يبحث عنه المواطنين الآن داخل المملكة وخصوصا مع نهاية شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لما تقوم به المساعدة المقطوعة من مساعده المواطن السعودي الذي يكون دخله لا يكفي لقضاء حاجته الشهرية أي قليل الدخل، ويتم ذلك عن طريق توفير الدعم المادي للمواطن بهدف تحسين مستوى المعيشة لدى الفرد، وتم وضع المساعدة المقطوعة تحت قائمة برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة 1443:

تهدف المساعدة المقطوعة إلى تقديم حياة أفضل ليعيش المواطن السعودي الذي يندرج تحت اسم الطبقة الأشد احتياجا حياة كريمة، ويتم الحصول على التمويل بعد التسجيل والتقديم على المساعدة المقطوعة، وبتم ذلك من خلال طريقتين وهم:

الأولى من خلال الهاتف:

وتتم عن طريق القيام بالاتصال بالرقم الموحد 19911 للمساعدة المقطوعة.

ثم قم بتحديد اللغة المناسبة مثل في حالة اختيارك للغة العربية انقر على الرقم 1 ثم تكرر الاختيار ثم اختر رقم 2 وتحدث مع ممثل خدمة العملاء.

الطريقة الثانية هي التقديم من خلال موقع المساعدة المقطوعة:

أولاً عليك تسجيل الدخول عبر موقع وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي عبر الإنترنت.

ثم قم بتحديد تسجيل بيانات الدخول مثل: (اسم المستخدم / كلمة المرور).

بعد ذلك عليك اتباع خطوات التقديم لطلب الاستحقاق عن طريق المساعدة المقطوعة، مع توضيح المطلوب وإرفاقة مع الطلب.

معايير دعم المساعدة المقطوعة:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بوضع عدد من الشروط والتي في حالة التأكد من توافرها في المتقدم يم منحة موافقة على طلب الاستحقاق، هذه الشروط هي:

أولاً يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

بعد هذا يجب ألا يقل عمر الفرد عن 35 عاما.

كما يجب على المواطن أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

أن يقوم بالتقديم على الطلب من داخل المملكة.

أيضا يجب إثبات عدم إمتلاك المتقدم لأي سجل تجاري، أو إمتلاك عقار.

شرط أساسي ألا يزيد راتب المتقدم كرب أسرة عن 8650 ريال سعودي، وأما بالنسبة للشخص الأعزب فلا يزيد راتبة عن 3000 ريال سعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 في السعودية:

المساعدة المقطوعة يتم تقديمها بشكل سنوي، وغالبا ما يوافق تقديمها مع شهر رمضان الكريم، ويستطيع المواطنين داخل المملكة الاستفسار عن ميعاد صرف المساعدات عن طريق زياره الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة.