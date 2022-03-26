تفاصيل المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443

يرغب الكثير من المسلمين في أداء فريضة الحج، لكن الظروف المعيشية لا تسمح لهم بذلك، لذلك قدمت مؤسسة الراجحي العديد من الخدمات لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج إلى مكة في عام 1443، والأشراف على أداء فريضة الحج مع العمرة، إلى جانب وضع بعض الشروط لمن لا يستطيعون تحمل تكلفة الحج وللحجاج الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتها بمساعدة وزارة الحج والعمرة.

تعرف على طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443

يمكنك التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الراجحي. من الضروري تسجيل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب. انقر فوق رمز تسجيل الدخول. يجب عليك تسجيل جميع البيانات الشخصية، وقراءة شروط الاستخدام، والموافقة على جميع شروط الاستخدام. انقر فوق أيقونة إرسال الطلب لإرفاق نموذج الطلب. يمكن الاتصال بالدعم على 92002776.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب التعرف عليها للتسجيل في حملة الراجحي، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى لأي شخص يتقدم للحج.

أيضا يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا، وأن يتمتعوا بحسن السلوك والسلوك.

أن يكون بصحة جيدة وأن يتعافى من المرض الذي يمنعه من أداء فريضة الحج.

يجب على الأفراد المتقدمين للمشاركة في حملة الراجحي للحج أن يكونوا مقيمين بالكامل في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي.

ستحتاج إلى مجموعة من المستندات، مثل صورة شخصية على خلفية بيضاء أو نسخة من بطاقة عائلتك.

سوف تحتاج إلى تقديم رقم هاتف مقدم الطلب.

يجب عليه تقديم وثيقة تؤكد حصوله على جميع التطعيمات اللازمة.

يجب ألا يرتكب مقدم الطلب أي حادث أو جريمة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 1443

المستندات والوثائق المطلوبة هي أهم الشروط للمقيم أو للمشاركة في حملة الحج السعودية، وأهم المستندات المطلوبة للتقديم هي: