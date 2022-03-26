نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. كل المعلومات عن موعد سباق فورمولا 1 السعودية والقنوات الناقلة 2022-1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وفي العالم بمتابع سباق فورمولا 1 في السعودية الذي يقام تحت اشراف الاتحاد الدولي للسيارات هذا الموسم 2022، حيث تم الإعلان عن إقامة السباق هذا العام في السعودية، حيث يترقب الأشخاص التعرف على موعد انطلاق السباق في السعودية بعدما انتهى السباق خلال الأيام الأخيرة في دولة البحرين، قد تم الإعلان رسميا من جانب الجهات المختصة عن موعد إقامة السابق في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل سباق فورمولا 1 السعودية والقنوات الناقلة 2022.

سباق فورمولا 1 في السعودية 2022

وقد أعلنت الجهات المختصة عن تفاصيل إقامة سباق فورمولا 1 في السعودية، وهو السباق الذي يهتم به عدد كبير من الأشخاص في السعودية من محبي سباقات السيارات، فقد تم الإعلان عن ادخال سيارات جديدة في هذه النسخة من السباق، والذي من المقرر ان يتم اقامته في نادي البادوك ي الطابق الثاني وكذلك الطابق الثالث من المبنى، وذلك من خلال تقديم خدمة مذهلة.

موعد انطلاق سباق فورمولا 1 في السعودية 2022

وقد اشارت المصادر المسئولة أن سباق فورمولا 1 في السعودية انه قد تم انطلاقه رسميا يوم الجمعة الموافق 25 من شهر مارس والذي يستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه، فقد أوضحت الجهات المختصة بأن السباق من المقرر ان يبدأ رسميا في تمام الساعة السابعة مساء في نادي البادوك السعودي، ونجد أن جميع الضيوف يتمتعون بأطلاله شاملة والذين يمنحوهم متابعة السباق مباشرة من نقطة فاخرة، وقد تم الإعلان عن تفاصيل الجائزة الكبرى المقرر تقديمها من قبل السعودية للمتسابق الفائز في هذا السباق المميز الخاص بالكبار.

القنوات الناقلة لسباق فورمولا 1 في السعودية

وتتسابق العديد من القنوات الفضائي في المملكة العربية السعودية للحصول على حقوق نقل سباق فورمولا 1 الذي يقام في السعودية في هذا التوقيت، ومن ابرز القنوات التي تنقل مباشرة السباق هي قناة mbc أكشن، وهي واحدة من اشهر القنوات السعودية التابعة لشبكة قنوات ام بي سي السعودية والتي تهتم بتقديم كافة السباقات الشهيرة عالميا، والتي تقدم بثها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.