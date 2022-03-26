أخيراً معرفة موعد ساعات العمل في رمضان 1443

موعد ساعات العمل في رمضان بالمملكة العربية السعودية هو محور أساسي يفكر به ويتساءل عنه الكثير من العاملين القطاع العام والخاص، حيث أن الحكومة السعودية تقوم بتغيير جدول ومواعيد العمل سنويا خلال شهر رمضان المبارك لكي تساعد العاملين على القيام بالعبادة والطاعة على أكمل وجه من خلال التخفيف عن كاهل الموظفين لصعوبة العمل مع الصيام، حيث تم تقليص ساعات العمل في رمضان ٢٠٢١ لستة ساعات فقط والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم العمل على وتيرة رمضان الماضي أم أن الوضع مختلف، وذلك ما سيتم توضيحه عبر موقعنا في هذا المقال.

العمل في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان ١٤٤٣

قررت الكثير من المؤسسات والقطاعات الحكومية الخاصة تنظيم أعمالها عن بعد وذلك للاعمال التي تسمح بذلك فقط، فأصبح حضور الموظفين خلال هذا الشهر موقوف على أداء أعمالهم من المنزل بشكله المطلوب من خلال التقنيات والإلكترونيات الحديثة والذي يعتبر نظام العمل في الكثير من الشركات الآن مثل المحاسبة والتكنولوجيا …وغيرها، مع العلم أن عدم حضور الموظفين لن يؤثر في تقاضيهم الأجور كما هو معتاد أما بالنسبة المصالح الحكومية التي لا تتطابق مع هذا النظام فسيتم إلزامها بجدول مواعيد يتوافق مع الأعمال اليومية دون التحميل على الموظفين خلال هذا الشهر.

موعد وساعات العمل في رمضان ١٤٤٣

حرصت وزارة الموارد البشرية على وضع قوانين تحدد ساعات العمل، حيث قامت تقليصها لتصل إلى خمس ساعات فقط باليوم بدلا من سبعة، وبذلك تكون زادت بمعدل ساعة عن العام الماضي أيضا، حيث تبدأ ساعات العمل وفقا لما تحدده القطاع الحكومي واحتياجة للعمال، كما أكدت الوزارة هلب أن اى تزايد في ساعات العمل بمنح أجر إضافي يقدر بنسبة خمسة وعشرين بالمئة، أما العمل سواء كان بالصباح أو المساء يدمج معا بحيث لايزيد عن خمس ساعات فقط، أمّا عن المدارس والجامعات فتبدأ من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداء من أول أيام رمضان في ٢ أبريل المقبل وأي مخالفة لذلك يتم التحويل إلى التحقيق فورا.